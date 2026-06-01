上水站MMA．有片｜兩男列車內打架　中年漢追出遭女子補拳流鼻血

上水港鐵站列車發生MMA，社交平台今日（1日）流傳一段影片，拍攝上水港鐵站一名年青男子與一名中年漢在列車內爭執，並大打出手。其後年青男子與女伴準備離開列車之際，中年漢追出，女子亦在混亂間補拳擊中中年漢右邊臉頰。最終雙方對峙及互罵。《香港01》向片主了解過程，片主表示事發於昨晚11時許，當時雙方疑因碰撞問題起爭執。



恤衫男及間條男在列車埋站時起衝突肉搏。（zjasont001n片段截圖）

恤衫男在拉扯間揮拳擊中間條男的面部，間條男中拳後向後倒。（zjasont001n片段截圖）

今（1日）凌晨網民zjasont001n在社交媒體上傳一段影片，拍攝到上水地鐵站內有人打交。根據影片內容，一名穿恤衫的男子及一名穿間條衫的中年漢在列車埋站時起衝突肉搏，有圍觀人士指「影相啊，錄影啊」，期間恤衫男在拉扯間揮拳擊中間條男的面部，間條男中拳後向後倒，並嘗試伸腳反擊但不成功。

恤衫男之後拉開距離，他身旁的女伴對間條男喊：「唔好X搞喇。」恤衫男與女伴隨即離開車廂，惟間條男想追出車廂之際，女子在混亂之間趁其防守出現漏洞時補拳，直擊間條男右邊臉頰，當時可見間條男鼻子已受傷直流鼻血。恤衫男與女伴已離開車廁，雙方隔門繼續罵戰，間條男以粗口怒罵2人，而兩人及旁觀者則回應「出嚟啊」，有人則在旁說「打贏入差館，打輸入醫院」，其後閘門便關上，影片到此結束。

間條男中拳後向後倒，並嘗試伸腳反擊但不成功。（zjasont001n片段截圖）

恤衫男與女伴離開車廂，間條男想追出車廂之際，女子在混亂之間趁其防守出現漏洞時補拳，直擊間條男右邊臉頰。（zjasont001n片段截圖）

間條男嘗試伸腳反擊但不成功。（zjasont001n片段截圖）

雙方隔門繼續罵戰，間條男以粗口怒罵2人。（zjasont001n片段截圖）

《香港01》向片主zjasont001n了解過程，他表示事發於昨晚11時許，當時雙方疑因碰撞問題起爭執，結果大打出手。他續指，間條男疑似飲了酒，但亦不排除精神疑有問題。