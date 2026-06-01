大埔村屋失火兩貓喪命　女傭困天台　街坊聯休班消防水喉射身救人

大埔黃宜坳村一村屋發生火警。今日（6月1日）上午約11時25分，警方接獲多人報案，指上址一間村屋起火，一名女傭被困天台。消防員趕抵花約15分鐘將火救熄，並救出該名47歲女傭，她感不適，被送往那打素醫院治理；單位內兩隻貓則不幸喪生。



火警期間，被困天台的女傭命懸一線，有熱心居民聯同報稱任職的消防員鄰居，無懼險境攜帶滅火筒及水喉上樓救火，一邊射水將外傭全身淋濕、一邊指導她移往無煙角落掩鼻自救，最終女傭成功獲救。



消防到場將火救熄；起火村屋嚴重熏黑。（黃學潤攝）

救人的陳先生表示，事發時接獲他人來電告訴其對面村屋起火，查看下赫見胞弟租予他人的3樓單位冒出濃煙，立即與另一名任職消防員的鄰居，帶備滅火筒及水喉上樓救火。兩人到場時發現濃煙厚達半呎，「之後用滅火筒吹吹吹（噴灑）！」

適時，一名女傭被困天台，不斷呼救，他嘗試上前救人不果，遂着她蹲下用衣服掩鼻，及對她說：「你唔好喺有煙嘅地方，行過啲，(去）角落頭度，我哋用水喉射水。」並將她整個人淋濕，坦言若非如此，女傭「實死梗！」幸消防員接報趕抵，他立即通知消防員上樓將女傭救下。他又指，單位內有兩隻貓，惟被濃煙焗暈。

街坊陳先生與另一名報稱任職消防員的鄰居上樓救人。（黃學潤攝）

現場消息指，起火位置是一幢村屋的3樓連天台，住有兩夫婦、一名女傭及兩隻貓。今早約11時，單位客廳突然起火，由於女傭當時在天台工作，受火勢及濃煙影響未能逃生，居民目睹後報警求助。

消防員到場將火救熄，救出該名女傭及兩隻貓。兩隻貓獲救時虛弱，消防員為其進行心肺復甦法CPR急救及戴上氧氣罩，惟最終證實不治，交由戶主自行處理。經初步調查，懷疑客廳內的飲水機及充電器短路肇禍。

消防員為兩隻貓進行心肺復甦法（CPR）急救及戴上氧氣罩，惟最終證實不治，交由戶主自行處理。（黃學潤攝）

女戶主（左）抱住愛貓作最後道別。（黃學潤攝）