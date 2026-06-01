砵蘭街MMA．有片｜兩男街頭肉博　女子勸架不果　雙方曾馬路追逐

今日（1日）網上流傳一段影片，拍攝到旺角砵蘭街有兩名男子在一間酒店對開打架，不但在行人路上演「地面摔跤」，其後更不顧安全一度在馬路追逐，場面混亂。期間一名女子在旁一直勸架，但完全無阻兩人激鬥。



相關影片約1分半鐘，片段甫開始可見一名白衫男與一名灰衫男在行人路拉扯糾纏，白衫男起初被壓制半跪在地上，之後更被扯住耳朵、推倒在地。兩人隨即在行人路上肉搏，扭作一團。之後黃衣女子見狀一邊試圖將兩人拉開，惟兩名男子依然不肯罷手，繼續在地上角力。白衫男率先站起，但灰衫男即在地上起腳踢白衫男。灰衫男見對方失平衡，隨即乘勝追擊，從後勒他後頸，期間有人喊「Ｘ你老Ｘ」。

網上今日（1日）流傳一段影片，拍下旺角砵蘭街兩名男子在一間酒店對開肉搏纏鬥。（RubyParrot1590／香港交通及突發事故報料區 ）

網上今日（1日）流傳一段影片，拍下旺角砵蘭街兩名男子在一間酒店對開肉搏纏鬥。（RubyParrot1590／香港交通及突發事故報料區 ）

網上今日（1日）流傳一段影片，拍下旺角砵蘭街兩名男子在一間酒店對開肉搏纏鬥。（RubyParrot1590／香港交通及突發事故報料區 ）

白衫男被勒後倒地，使出先前灰衫男一樣的招數，在地上起腳，重重踢了灰衫男一腳，灰衫男退後數步失平衡倒在馬路上，但又立即站起來衝向白衫男。此時黃衣女子再度嘗試拉住灰衫男不果，白衫男見灰衫男來勢兇兇，從行人路走出馬路，再不停變向在馬路及行人路穿梭擾亂對方。灰衫男想加速追上時失平衝倒地，白衫男走出馬路時亦跌倒，兩人拉開距離。

混戰間兩人的拖鞋都脫落在地，之間兩人各自回去拾回拖鞋及隨身物品，再繼續對罵，最終灰衫男走入上址的一棟唐樓，兩人分道揚鑣。片段亦就此結束。

網上今日（1日）流傳一段影片，拍下旺角砵蘭街兩名男子在一間酒店對開肉搏纏鬥。（RubyParrot1590／香港交通及突發事故報料區 ）

網上今日（1日）流傳一段影片，拍下旺角砵蘭街兩名男子在一間酒店對開肉搏纏鬥。（RubyParrot1590／香港交通及突發事故報料區 ）