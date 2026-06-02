有片｜荃豐中心男子偷iPhone曝光 　拎銀包扮付款　擸機轉身逃跑

荃灣荃豐中心發生一宗明目張膽的盜竊案。昨日（1日）下午5時許，一名穿藍色衫、戴口罩的男子在荃豐中心一間店舖聲稱要購買一部 iPhone 17 Pro Max。當店東以為對方準備付款時，該名男子竟出其不意擸走手機，轉身拔足狂奔。店東的女兒事後將店內的閉路電視片段上載至社交平台，呼籲網民協助「緝兇」，並表示已經報警處理。



片段中可見，店東手中拿著白色的手機盒，而藍衫男則手持自己的手提電話，以及欲購買的新款手機。（kimmycht_片段截圖）

賊人掏出銀包扮付款 拿著新款手機突轉身逃跑

根據事主女兒在社交平台 Threads 上載的閉路電視片段，事發時間為昨日（6月1日）下午約5時17分。片段清晰拍攝到案發經過，當時一名身穿藍色衫、深色短褲，戴口罩的男子站在店舖門外與男店東交談。

當時店東手中拿著白色的手機盒，藍衫男則手持自己的手提電話，以及欲購買的新款手機，他一邊低頭注視屏幕，一邊與店東說話。其後藍衫男掏出銀包，姿態似乎是想要付款，店東遂示意他進入店內。豈料店東步入店後，藍衫男拿著尚未付款的手機，轉身拔足狂奔逃去。店東見狀頓時錯愕，尾隨追出，片段就此完結。

豈料當店東步入店內，藍衫男拿著尚未付款的手機，突然轉身拔足狂奔逃去。（kimmycht_片段截圖）

店東女兒發文促廣傳：準備話畀錢就即刻跑走

店舖無辜損失，店東的女兒在 Threads 平台上傳了該段長約20秒的閉路電視片段，並發文怒斥賊人惡行：「已報警，請廣傳出去！搵翻個賊仔出嚟！！」她在帖文中交代指，昨午5時18分，賊人向其父親指「準備畀錢」，卻突然跑走，偷走了一部 iPhone 17 Pro Max。帖文一出，隨即引起網民關注及轉發，不少人譴責賊人在商場內公然搶竊行徑猖狂，並希望警方能盡早透過天眼將疑犯繩之於法。

店東見狀頓時錯愕，轉身追出。（kimmycht_片段截圖）

警方表示，昨日下午5時23分接獲一名男子報案，表示在店內的櫥窗取出電話，供一名男顧客檢查，但對方未有付款就跑走了；警方將案件列盜竊跟進。