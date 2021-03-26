沙田中心14歲女生2分鐘兩度遭色狼觸摸身體非禮　警拘31歲男子

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 陳康智 最後更新日期： 2021-03-26 19:08

沙田昨（25日）早上發生非禮案，一名14歲女生於沙田中心商場3樓平台，被一名男子2分鐘兩度觸摸身體非禮，警方調查後拘捕一名31歲男子。

沙田警區刑事調查隊第六隊督察呂永瑜（中）交代案情。（余睿菁攝）

沙田警區刑事調查隊第六隊督察呂永瑜表示，昨日上午約11時，一名14歲就讀區內中學的女學生，上學途中途經沙田中心商場3樓平台的一間店鋪購買飲品，突然被一名陌生男子從後觸摸身體，男疑人急步離開現場。女學生即時感覺被人博懵及驚慌，但沒有離去及繼續購買飲品。約2分鐘後，同一疑人再度折返，並再次從後觸摸女學生身體，女事主立即向飲品店店員求助及報警。惟男色狼已逃離現場。

警方調查及翻查閉路電視後成功鎖定疑犯，今（26日）上午11時於沙田中心商場平台附近拘捕一名31歲姓劉中國籍男子，報稱無業，身高大約1.7米高，瘦身材，案發時帶黑色鴨咀帽、白色口罩，穿黑色外套及啡色長褲。

呂永瑜呼籲如果有其他受害人曾經遇到類似事件而未報警，或在犯案當時目擊到事發經過，請致電3661 2636聯絡沙田警區刑事調查隊第六隊。呂永瑜又指非禮屬於非常嚴重罪行，最高的刑罰可被判監10年，切勿以身試法。