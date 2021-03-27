8月大懷孕貓女被棄養　面臨漁護署人道毀滅　主人今晨接走貓貓

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-03-27 13:01

一隻約8個月大的懷孕貓女，據悉因為咬傷女主人，被送往漁護署域多利狗房棄養，更面臨被人道毀滅。消息稱，有動保團體向女主人提出收養被堅拒，聯絡漁護署斡旋後，只能將貓女「死期」暫緩至3月31日，無奈在網上呼籲市民向當局「施壓」救貓；元朗區議員鄺俊宇亦去信漁農署要求酌情處理。 據了解，懷孕貓女被送往狗房後，疑已誕下死胎。大批網民得悉事件後，即湧入漁護署facebook留言「洗版」，促請署方切勿「殺貓」，轉交有心人士領養。漁護署表示，貓主表示曾遭飼養貓隻咬傷多次需要求醫，要求漁護署協助收走有關咬人貓隻，至今日早上主人到接走貓隻。

「尊重生命 善待動物（尊善會）」創辦人王國霞，昨（26日）午在facebook發帖求助，指1名女子早前在元朗某貓場領養了1隻的貓女，約8個月大，更已懷孕，後來主人疑被咬傷，欲退回貓場無果，遂將貓女直接送往漁護署位於薄扶林的域多利狗房棄養，據悉職員告知主人會將貓女人道毀滅，主人仍無動於衷。

王國霞在帖文中表示，尊善會得悉事件後，已立即聯絡該名女主人要求領養，卻遭對方堅拒，「現在只好求大家施群眾壓力，打爆維（域）多利狗房個電話，叫佢交隻貓俾本會」，她亦指「即使貓來到本舍，咬死我也無怨無悔。」

「香港動物報」則引述王國霞指，該貓女被送往狗房後，已經誕下死胎；而元朗區議員亦接到不少網民求助，隨即安排去信漁護署署長促「刀下留貓」，促請漁護署酌情安排，讓貓女獲妥善照顧。大批網民則湧入漁護署facebook留言，要求署方正視訴求，「給予貓貓一條生路！」

漁護署：無計劃人道處理 其主人於今日早上接走貓隻

漁護署回覆《香港01》指，於本月初收到一宗有關貓隻咬傷人的求助個案，署方派員到貓主處所提供協助，貓主表示曾遭飼養貓隻咬傷多次需要求醫，要求漁護署協助收走有關咬人貓隻。因此，職員按程序接收該貓隻，並送往轄下動物管理中心接受狂犬病觀察，觀察期間貓隻沒有出現狂犬病臨床徵狀。職員已為貓隻檢查及提供適當照顧，其主人於今（27日）早上接走貓隻。