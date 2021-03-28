工程科文遭街坊好友撞死　家門置白蠟燭　母讚孝順乖巧

撰文： 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-03-28 20:37

上水文錦渡路近紅橋新村貨倉內奪命車禍，27歲男子曾德靖疑勸阻友人不要酒後開車時遭撞斃。曾德靖與肇事39歲姓羅司機均住在上水天平邨，年多前相識成好友，不時相約聚會。曾家門外今日下午置有白蠟燭，曾兄透露，胞弟生前任職工程科文，並非在事發倉庫工作，而涉事司機是倉庫職員，過去數星期胞弟曾到意外現貨倉內燒烤數次。曾母對兒子意外離世感傷心。 據了解，事發前曾德靖與十多人在貨倉內燒烤，其間有人曾飲酒，他好心勸阻欲開車離開的羅男不要酒後駕駛，豈料命喪輪下。

事發於今（28日）凌晨零時許，曾男與一眾友人在文錦渡路紅橋新村一個貨倉內燒烤。曾男其後被私家車撞至倒地，頭部受傷，由救護車送往沙田威爾斯醫院搶救後不治。39歲姓羅司機事後返回現場助查，被掲酒精呼氣測試「爆錶」，涉嫌酒後駕駛及危險駕駛導致他人死亡被捕。

死者曾德靖。

《香港01》記者接觸到曾的兄長，他指弟弟任職工程科文，約年半認識住在同邨的涉事姓羅司機，羅為事發貨倉職員。過去數星期胞弟數次到肇事貨倉內燒烤聚會﹕「佢啲朋友喺嗰度聚開，有啲朋友識嗰度做嘢啲人。疫情無地方去，呢幾個禮拜都去過好多次燒嘢食。」曾兄透露自己亦認識涉事司機，但不相熟。而曾母則表示，德靖為幼子，孝順又乖:「乖，平時都好少去街。唔知做乜鬼噚日去咗街。」對兒子意外身亡，感傷心及無奈。

據了解，事發前羅姓司機稱欲開車離開，曾男上前勸止並打開私家車門，但羅倒車離開時撞到東西，然後繼續開車向前，此時拉着車門的曾男被夾，遭拖行一段路，重創受傷倒地。羅則駕車離開現場，事後才返回協助調查。