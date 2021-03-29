疫情下單車意外多　警將軍澳黑點巡查　 發57張傳票

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-29 19:15

警方表示，過去一年涉及單車的意外增加，將軍澳警區去年共錄得111宗涉及單車的意外，較2019年的90宗上升了21宗，而其中一個經常發生單車意外的地點為康城路寵物公園一帶的海濱長廊。將軍澳警區警民關係組、交通隊聯同東九龍總區交通安全隊，於3月13日在康城路一帶進行單車安全的教育宣傳工作，提醒市民騎單車時須保持警惕，以防樂極生悲。

除此以外，將軍澳警區於3月19、20、25及26日在區內多個單車交通意外及違例黑點採取執法行動，嚴厲打擊單車違例事項。行動中，人員共發出57張傳票，當中主要涉及單車使用者不遵守交通標誌或道路標記踏單車。

警方提醒市民，香港法例第374章《道路交通規例》亦適用於單車使用者，呼籲各單車使用者遵守相關交通規例，以減少交通意外，保障自己及其他道路使用者安全。警區會繼續不定期於不同地方進行針對單車違例的執法行動。

此外，針對車輛違泊情況，東九龍總區交通部已擴展《電子定額罰款通知書先導計劃》。人員會透過由警方提供的流動電話內的應用程式輸入違例車輛及違例人士的資料，配合便攜式打印機於現場即時列印電子告票，並在將軍澳區內違泊嚴重地點，例如唐俊街、至善街及銀澳路一帶，向違例駕駛人士發出電子違例行車告票，提高執法效能及提升阻嚇作用。