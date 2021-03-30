黑幫社交平台招攬學生收數　警拉12人涉非法收債最細14歲

撰文： 陳諾希 鄧栢良 最後更新日期： 2021-03-30 16:38

新界北總區去年涉及非法收債的罪案數字大幅上升七成，警方過去4星期在區內進行一系列打擊非法收債行動．偵破10宗案件，拘捕12名年齡介乎14至43歲男子，其中2人未成年。警方發現有不法之徒於社交平台上，利誘求職青少年及學生協助收數，呼籲青少年小心這類陷阱。

（鄧栢良攝）

大埔警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸指，留意到近日因非法收債衍生的罪行有上升趨勢，包括刑事毀壞、勒索及刑事恐嚇。於2019年，新界北總區搗破相關罪行為450宗。至去年上升至754宗，上升70%。警方於本月21至27日期間展開代號「高山」的行動，打擊與非法收債相關的違法活動。行動中以「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」及「以過高利率放債」等罪名拘捕12名男子，角色分別為放債人及收數人，涉嫌向欠債人及其家人或鄰居作出滋擾，包括淋油、塞匙窿及電話恐嚇方式等非法收債行為。案中10名受害人，他們貸款涉二千元至100萬元不等。

被捕人士12人年齡14歲至43歲，報稱學生、速遞員、倉務員及無業，當中2人未成年，分別只有14歲及15歲，全部人目前獲准保釋候查。並須於4月下旬向警方報到。案件交由新界北總區重案組及大埔警區刑事部繼續跟進。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

新界北總區重案組1A隊高級督察曹世樑指，其中一宗案件中，當中涉年利率為630厘，高於法定年利率60%的10.5倍。曹又指，有別於以往手法，不法之徒一向以黑幫操縱，惟是次案件涉及有人到社交平台招攬青少年及學生加入收數活動，又標榜「低風險高回報」等字眼吸引青少年求職，每次報酬為數百至一千元不等。警方相信，受疫情影響，令青少年失業率上升，加上學校停課，令青少年成為三合會的目標。行動仍然繼續，警方不排除更多人被捕。

新界北總區防止罪案組總督察馮雅政表示，屋苑物業管理公司擔當非常重要的角色。新界北總區防止罪案辦公室，於大埔區內11個物業管理公司提供有關打擊非法收債的講座、於66個大廈大堂張貼宣傳單張。透過房署播放相關影片，以提升市民警覺性。

警方呼籲，市民如有需要借貸，應尋求有信譽及獲認可的放債人，並注意合約條款。如有懷疑，應立即停止交易並與警方聯絡。

任何人如以非法手段收取債務，有可能觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第24條「刑事恐嚇」罪，最高刑罰為監禁5年，或第60條「損壞財產」罪，最高刑罰為監禁10年；如涉及「縱火」罪，最高刑罰可為終身監禁。