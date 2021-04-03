跑馬地男子攀石疑無綁好繩結　跌落50米崖底亡

撰文： 魯嘉裕 黃廸雯 余睿菁 最後更新日期： 2021-04-03 22:53

跑馬地黃泥涌峽道附近的聶高信山今午（3日）發生奪命行山意外，一名43歲男子偕3名友人行山，眾人於聶高信山一個懸崖攀石準備下山時，男事主懷疑因安全繩結未有綁好，直墮50米崖底被困在石隙之間，頭部受傷陷入昏迷，消防及政府飛行服務隊直升機到場營救，至晚上7時許將男子送往律敦治醫院搶救，惟最後證實傷重不治。據了解，死者與友人有約10年攀山經驗。

消息指，姓成43歲的男死者今日相約3名友人行山，包括一對夫婦，4人皆有多年攀山經驗。他們於今早約11時由黃泥涌峽道出發上山，近11時半到達聶高信山一峭壁攀爬，至下午約3時許眾人原路折返，在懸崖準備攀石下山時發生意外。男事主身上的安全繩結懷疑未有綁好，直墮50米至懸崖間一條狹窄的石隙被困，頭部受傷陷入昏迷。同行夫婦驚見他受傷，欲救無從，只好報警求助。

消防及政府飛行服務隊直升機到場營救。直升機數度於現場一帶上方盤旋，惟因位置問題未能成功將傷者吊離現場，消防人員登山搜救。同行的兩名男女則於近黃泥涌峽徑入口位置協助警員調查。

至晚上7時許，另一名同行女子由消防員陪同下山，她腳部擦傷，於現場接受治理；消防員其後亦搜獲男傷者，將他帶至安全位置後，由直升機吊起送往灣仔直升機停機坪，再由救護車送往律敦治醫院搶救。男傷者頭部受流，血流披面，救護員為其進行心外壓急救，惟送院後證實不治。

教練：最高一幅為直牆 直墮地面相當危險

資深攀石教練梁念豪指，位於聶高信山的布力徑攀石牆為攀石熱點之一，共有3個石牆可攀爬，其中最高一幅石牆高約40米，梁念豪指該石牆為直牆，中間沒有任何樹木等障礙物遮擋，因此如果意外墮下，直墮地面會相當危險。

建議愛好者需獲2級或以上資格

梁念豪稱在傳統攀石，攀山繩一般會以標準「8字結」綁於身體的安全帶，再穿過石牆上的固定點，攀石時繩子另一端由地面保護員拉住作保護。而如沒有預先設置頂端固定點的石牆，攀登者需要進行「領攀」，即攀爬時沿途於石牆自行設置「栓子」安全點並扣上繩子，難度相對較高，如果安全點安裝不穩，或保護員未有及時拉緊繩子均會機會構成意外。梁念豪建議愛好者攀石前必需進行攀石訓練，獲取2級或以上資格方進行活動。