疑黑幫成員違限聚令元朗酒樓擺大壽　警：已申請搜查令調查該食肆

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-04 15:41

日前有傳媒報導指，疑有黑幫成員於周四（1日）在元朗一間酒樓擺大壽，更流出一張逾50人除下口罩的大合照。警方指元朗分區於4月1日沒有接獲相關報案，元朗警區昨日（3日）晚上聯同食物環境衞生署，巡查位於西菁街及康景街多間食肆，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

警方指，元朗分區於4月1日沒有接獲相關報案。然而，警方留意到網上流傳在元朗西菁街10號一食肆的相片，元朗警區反三合會行動組會主動調查當晚該食肆是否遵守預防及控制疾病的相關規例，已向法庭緊急申請搜查令，並在餐廳檢取閉路電視記錄及顧客預約記錄等，暫未有人被票控或拘捕。

日前有傳媒報導指，疑有黑幫成員於周四（1日）在元朗一間酒樓擺大壽，筵開近10席，其間多人出席，更流出一張逾50人除下口罩的大合照。報導質疑有份參與人士及酒樓漠視限聚令，惟警方未有執法。

元朗警區聯同食物環境衞生署，昨日（3日）晚上巡查位於西菁街及康景街多間食肆，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，人員發現上述提及位於西菁街10號的食肆涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），違規事項包括餐桌之間的距離、沒有備存員工檢測及顧客登記紀錄，以及違反口罩規定，人員會向該食肆負責人展開檢控程序。

（警方提供）

另外，人員發現一間位於西菁街20號的食肆亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），違規事項包括餐桌之間的距離、沒有備存員工檢測及顧客登記紀錄，人員會向該食肆負責人展開檢控程序。

有關餐飲處所今日（4日）起，下午6時至翌日上午4時59分須停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於二人同坐一桌，為期14天。

警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。