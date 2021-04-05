幼童衝出上海街險釀意外　廿年報檔東主屢見不鮮：多小朋友衝出去

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-04-05 16:12

油麻地鬧市昨日（4日）發生驚險事件，一名幼童突然跑出上海街，同行女子驚呼追出，一輛紅頂小巴駛至，幸好司機及時急剎，在距離幼童不足一個身位停下，女子立即將幼童抱回行人路。在上址經營報檔20年的鄧小姐表示，上海街南京街交界不時有小朋友衝出馬路，數年前更釀成奪命車禍，不時有提醒途人不要走近路邊：「啲人拉行李車都叫佢唔好行出去。」她再次表揚涉事紅Van司機機警，反應敏捷避免一場車禍。

網上流傳的「天眼」影片中可見，報檔負責人目擊事件時大呼驚險：「嘩‥‥‥真係差一秒呀！好險，嚇死呀！個司機好嘢，好在剎得切咋！」小巴開走時，她與途人更豎起大拇指「畀讚」或揮手示好。

《香港01》尋獲報檔負責人鄧小姐，她指經營報檔20年，不時見到上海街南京街交界有小朋友衝出馬路，數年前更釀成奪命車禍：「早兩三年撞死個阿伯囉喺度，啱啱又呢個位。」被問到是否應該加設交通燈，她認為需要：「要呀，梗係要啦，呢個位又轉彎又盛呢，都幾危險咖呢個位。」她不時有提醒途人不要走近路邊：「啲人拉行李車都叫佢唔好行出去。」

回憶昨日事件，她大呼驚險恐怖：「啱啱企喺出面執嘢，啲人喺度嗌啦嘛，擰轉面就見到嗰一剎那（小朋友衝出馬路）。」幸好假日車少，事發時只得一輛小巴行駛，鄧小姐再次表揚涉事紅Van司機機警，反應敏捷避免一場車禍。

▼▼天眼直擊幼童衝出上海街險被車撞▼▼

千鈞一髮之際，小巴司機及時急剎，停低位置距離幼童不足一個身位。（網上影片截圖）

+ 2 + 2 + 2

翻查資料，2016年6月18日上午9時45分，油麻地上海街及南京街交界一名81歲老翁被客貨車撞至半昏迷，送院搶救後不治。事發時，一輛深藍色客貨車沿上海街行駛，擬右轉入南京街時，有大批途人正在行人過路處過馬路，客貨車司機一度減速，突然一名老翁邊舉手示意邊橫過馬路，惟客貨車收掣不及，左車頭將老翁撞倒。