無恥雌雄賊｜案發大廈嚴重保安漏洞　一樓出入口無保安　居民恐慌

撰文： 楊婉婷 陳浩然 最後更新日期： 2021-04-06 22:12

秀茂坪安達邨發生驚悚的入屋犯法及性侵女童案，當區區議員狠批案發大廈有嚴重保安漏洞，疑因此被無恥之徒有機可乘。區議員指大廈一樓平台出入口沒有保安員看守，居民輸入密碼進入大廈時，可疑人士便能尾隨登樓，繼而向住戶作出滋擾行為，甚至犯案。他於五年間多次要求房署改善保安，派人24小時當值，但房署及管理公司最終只派保安於人流密集時段在大廈外巡邏，質疑有關成效。邨內不少家長早前透過居民群組知悉案件，有家長直言事件恐怖，群組亦流傳有可疑人敲門稱送口罩，會教育子女切勿向陌生人開門。

觀塘秀茂坪中選區區議員張培剛表示，案發大廈有嚴重保安漏洞。（陳浩然攝）

觀塘秀茂坪中選區區議員張培剛表示，案發於4月1日，警方翌日晚上已派出警員到案發大廈逐家逐户查問，故入屋犯法及風化案一事很快便在邨內流傳，街坊皆人心惶惶，非常擔心，慶幸警方快速破案，拘捕該對疑犯。

一樓平台無保安 陌生人跟住戶登樓

他續指，案發大廈與另一大廈皆有嚴重保安漏洞，兩廈為同一設計，分別於地下及一樓平台設有出入口，地下有24小時當值的座頭，平台卻沒有，居民平日常於平台按密碼進入大廈，時有可疑人士會尾隨居民，在大廈內犯案後又經平台離開。過去他曾接獲居民投訴，指有陌生人在大廈內派發私煙傳單，或者向住戶追債，其間禍及無辜鄰居。

自安達邨落成的五年來，張培剛不時就上述兩廈的保安漏洞要求房署及管理公司作出跟進，包括增派保安員24小時駐守平台出入口，惟至今沒有回音，只派出一名保安員於放工放學人流繁雜的時段，在大廈平台對開平台外圍巡邏數小時，張質疑有關安排的成效。對於安達邨發生今次不幸事件，張承諾會加大力度要求房署增撥保安資源，以改善兩廈的安全。

父母工作子女留家 區議員籲加強安全意識

今次案中受害的12歲女童為單親家庭，事發時她獨留在家，最終被疑犯入屋逞兇。張表示，留意到受疫情影響，學生留家上課，但不少父母皆需要工作維持生計，故此子女有自理能力的話，家長們大多會獨留他們在家中，可能因此令不法分子有機可乘。他會提醒父母要加強安全意識，並且要發揮守望相助的精神，幫忙關顧鄰居，一旦發現有可疑人士應盡早向保安或警方求助。

現場所見，記者進行訪問期間，突然有兩名保安獲安排在案發大廈一樓門外駐守，惟另一座大廈一樓卻未見有保安員。

房屋署回覆查詢時表示，上述兩大廈的平台出入口不是樓宇主要出入口，不設保安櫃枱，但設有密碼鎖及閉路電視系統連接保安室，以監察出入情況。 屋邨辦事處已提醒保安員加強通道管制，嚴格執行訪客登記，並會張貼通告，提醒居民注意有否陌生人士跟隨進入樓宇，亦會與警方聯繫，要求加強巡邏。

居於安達邨五年的李太表示，事件嚴重，不會獨留子女在家，即使他外出也會跟緊，「陌生人要離遠啲，即使識得嘅人，家長唔向度都唔好開門畀佢，有咩事向入面問佢。」（王譯揚攝）

居於安達邨五年的李太表示，邨內居民有開通訊群組互相照應，早前有警方逐家逐戶拍門查問事件，獲悉有可疑人敲門聲稱派口罩，然後入屋犯案。她認為事件嚴重，不會獨留子女在家，即使他外出也會跟緊，「陌生人要離遠啲，即使識得嘅人，家長唔響度都唔好開門畀佢，有咩事響入面問佢。」