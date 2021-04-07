葵涌郵局郵箱遭投油漆膠袋　信件染黑油　17封地址沾污無法辨識

撰文： 郭倩雯 陳諾希 最後更新日期： 2021-04-07 21:44

今（7日）早上9時許， 葵涌邨秋葵樓地下的葵涌郵政局，被人淋潑黑色油漆，玻璃門口及地上均沾有黑色油漆，門外的本地及平郵郵箱底部更滲出黑油。警員接報到場，於地上發現一個盛載黑色油漆的膠杯，懷疑與案有關。警方正翻查閉路電視蒐證，暫時未有人被捕，案件列作刑事毀壞，由葵青警區刑事調查隊第8隊跟進。 據悉，郵局職員打開郵箱，發現箱內有一個疑似裝滿油漆的膠袋，而部份信件被沾上黑油。

香港郵政回覆指，今早9時許，葵涌郵政局人員發現大門及外牆的郵箱被黑色液體沾污，已即時報警處理。經該郵局人員檢視後，郵箱內共有314封郵件，當中76封郵件被沾污但收件人地址仍可辨識，郵政署已安排將有關郵件獨立包妥並附上便條告知收件人有關情況，有關郵件將於明天派遞。另有17封郵件的收件人及寄件人地址因被沾污而不能被辨識來處理，郵政署會寄存這些郵件於葵涌郵政局，並已張貼告示於該郵政局門外，通知市民若於4日1日下午4時30分至4月7日上午9時曾於該郵箱投寄信件，可到這郵局查詢其郵件是否受到影響。一俟有寄件人能提供與受影響信件相符的資料，包括信封類型、包裝、重量、郵費等資料，經郵政署人員核實寄件人身分後，會發還郵件。如郵件於14天後未被認領，將按無法派遞郵件處理。

就這件事，櫃位服務沒有受到影響，運作正常。郵政署會盡快安排清洗受沾污之外牆，期間郵件投寄服務亦沒有受到影響。

葵涌郵政局從沒有收到恐嚇訊息。郵政署就有人惡意破壞政府公物及市民郵件，予以譴責，郵政署會全力配合警方調查。