土瓜灣無牌酒吧高度設防　警喬裝趨近爆門拘33人

撰文： 劉定安 張家豪 最後更新日期： 2021-04-08 08:12

警方在土瓜灣破獲一個無牌樓上酒吧，拘捕33人，包括酒吧負責人。行動中，警方檢獲大批酒精飲品、及音樂設備，總值約20萬元。警方稱，涉事酒吧高度設防，設有3幢門以作隔音，同時在門外、後樓梯以致窗戶外裝設閉路電視，以監視出面馬路有否警察走近。警員須喬裝成工人等不同角色，以每次小量人數分批趨近酒吧，並破門入內，終將無牌酒吧繩之於法。此外，被捕人士亦涉違限聚令將被票控。

警方破門入內拘捕33人。(張家豪攝)

西九龍刑事總部鍾雅倫警司表示，西九反黑組、情報組聯同特別職務隊人員，進行打擊工廈非法活動，並進行部署。今日凌晨1時半，執法人員破獲土瓜灣美華工業大廈B座一個無牌酒吧，拘捕33人，年齡由16至61，包括19男14女。

被捕人士分別涉嫌「經營無牌酒吧」、 「在無領有牌照地方飲酒」、及違反599F《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，另外警方亦發出32張599G《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》告票，所有被捕人士現正被扣查。

據警方初步調查得知，上述酒吧於今年2月運作，警方起獲音響、酒精類飲品等，約值20萬元。酒吧內大約有2000呎面積，保安森嚴，設有多部閉路電視，包括門口、後棲梯等，更在窗門外裝鏡頭，長期拍攝大廈對出馬路，以了解是否有警員。該酒吧內更設有DJ台、大舞池等。

鍾稱，今次行動成功搗破了西九龍警區內一個黑社會的收入來源。他續指，行動中探員要扮成工人等不同人士，分批以小量走近酒吧，以防酒吧內有人透過閉路電視發現他們行蹤。。他續指，由於酒吧裝設了3幢門，包括2幢厚身的隔音門，而酒吧內的人不肯開門，警員須花10幾分鐘始能破門而入。他指，幸而上址只得一個出口，除非攀窗，否則他們不能逃走。就現場所見，大部份探員均穿上牛仔褲及黑色或者白色T恤。

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警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。