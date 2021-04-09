涉油尖旺4宗爆竊案　偷21萬元財物轉售圖利　警拘51歲男慣匪

撰文： 黃廸雯 陳浩然 最後更新日期： 2021-04-09 21:04

今年2月至4月期間，油麻地及旺角區發生4宗爆竊案，夾萬、現金、手袋等財物被盜去，損失金額總值約21萬元。警方派員埋伏，昨天（8日）於旺角拘捕一名51歲男子。案中部分失物仍然未起回，警方相信疑犯已經將賊贓經不同途徑轉售圖利。警方呼籲，市民若購買來歷不明或者不合理低於市價產品，並懷疑為案中失物，請與警方聯絡。

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油尖警區反三合會行動組第一隊莊德謙偵緝督察交代案情表示，今年2月至3月，警方接獲報案，指油麻地及旺角分別有地舖、私人住宅單位被爆竊，財物包括夾萬、現金、手袋、手錶及相機等被盜去，其中有受害人損失近20萬元財物，包括現金、名錶及手袋。油尖警區刑事部調查後，相信是一名活躍油尖及旺角區的爆竊疑犯所為。

昨天（8日）油尖警區反三合會行動組，於旺角進行埋伏，成功於西洋菜南街一個住宅大廈外拘捕一名目標男子，並於其背囊搜出大批爆竊工具，包括水喉鉗、百合匙、螺絲批等。經調查發現，該名男子被捕前剛爆竊大廈其中一個住宅單位。

被捕姓王51歲男子報稱無業，警方於其住所起回兩個女裝手袋，該名被捕男子仍被扣查。莊德謙指，案中部分失物仍然未起回，包括手袋及手錶，相信疑犯已親自將賊贓經不同途徑轉售圖利。