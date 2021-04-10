不法分子走私韓國香煙到內地　海關檢5800萬元私煙拘6男

撰文： 黃廸雯 王譯揚 最後更新日期： 2021-04-10 18:39

昨日（9日）海關分別於火炭及新田進行反私煙行動，檢獲2,100萬支私煙，市值約5,800萬元，應課稅值4,000萬元。人員當場拘捕6名男子，年齡介乎23至72歲。海關表示，近年內地興起韓國香煙，是次檢獲私煙中不乏韓國牌子，相信私煙集團趁復活節假期結束、物流業恢復運作時，大規模走私應付內地市場需要。

海關稅收罪案調查科高級調查主任葉立民表示，昨日（9日）下午，海關人員於火炭一工業大廈截查一名可疑男子，人員於其搬運貨物中，發現13萬支私煙。人員搜查工廈內一單位及貨車時，亦檢獲950萬支私煙，並拘捕另一名男子。

昨晚，海關人員根據情報，於新田一鐵皮場破獲一個裝滿私煙貨櫃，檢獲1100萬支私煙，並拘捕懷疑涉案4男子。海關不排除更多人被捕。葉立民指，調查相信走私集團由兩幫人運作，由於他們經常轉換儲存倉地方，加上儲存倉位置偏僻及迂迴，增加海關人員調查難度。海關人員相信，已成功搗破本港一個大型儲存私煙中心。

葉立民透露，近年內地興起韓國牌子香煙，走私集團利用水路走私香煙到港，再從香港水路走私到內地，利潤相當可觀。不法分子為減低風險，亦會從香港分銷部分貨物，但則以較便宜價錢銷售。

海關表示，截止目前為止，已檢獲1.2億支私煙，總數接近去年的6成。人員會繼續於邊境出入口、市區儲存倉、街頭位置打擊私煙。海關呼籲，走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。