元朗惡犬狂咬秋田犬頸腿　傷口深可放入剪刀　狗主稱狗走失拒賠

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 朱雅霜 最後更新日期： 2021-04-11 22:15

元朗流浮山一隻7歲混血秋田犬阿朗，上月在家門口慘遭鄰居惡犬咬住頸部及前腿，並遭拖行，即使家傭不斷向惡犬擲物，仍無法救出阿朗，八旬狗主婆婆聞聲拿長棍棒打惡犬，最終阿朗被咬近一分半鐘才「獲釋」。阿朗頸部三處受傷，形容傷口深至可放入剪刀，需送院縫針，而婆婆同樣受驚送院。婆婆女兒表示，惡犬狗主事後反口拒賠償，又指狗隻已走失，阿朗狗主擔心其他狗隻及遊人被咬，呼籲市民看到該黑犬可通知漁護署，亦「想幫阿朗攞返公道」。

元朗流浮山一隻7歲混血秋田犬阿朗，上月在家門口慘遭鄰居惡犬咬頸部及前腿，頸部傷口可插入一把剪刀。（受訪者提供圖片）

事件發生於上月9日上午9時許，現場為流浮山下白泥村，根據閉路電視片段，當時工人陪伴7歲混血秋田犬阿朗散步後回家，其間一隻由附近鄰居飼養、沒有束狗帶的黑犬，一度走入阿朗家中前園徘徊，見阿朗返回家門前，隨即撲向阿朗施襲噬咬，工人大驚執起雜物擲向黑犬，但黑犬仍繼續咬住阿朗頸部及前腿拉扯並拖行，持續近分半鐘，後來在屋內的白髮蒼蒼八旬狗主鄧太，拿起長棍不斷棒打黑犬，終令牠放口離開。狗主女兒小姐表示，受傷阿朗被送到動物醫院救治，母親則因受驚而需要送院。

阿朗的八旬狗主鄧太亦受驚送院。（余睿菁攝）

↓↓↓7歲混血秋田犬阿朗襲擊過程↓↓↓

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鄧小姐指，阿朗頸部及前腿有多處被咬傷，頸部遺下三處傷口，險咬中大動脈，其中最深一個傷口更可以放入剪刀，縫針後目前仍在療養當中。鄧小姐於事後有報警及通知漁護署處理，惟涉事鄰居處理態度惡劣，稱「狗咬狗好平常嘅事，使唔使報警」，其後聲稱並非狗主，只是代為照顧。鄰居聯絡黑犬狗主後，表示可以賠償醫藥費，但當鄧小姐後來將約2萬元的縫針及住院費用向狗主索償，對方卻稱「咁貴？傻㗎你，咁你告我啦」，又聲稱黑犬已經走失。

鄧小姐對事件大感無奈又無助，指出該黑犬自2018年起多次咬傷阿朗，第一次襲擊時亦曾聯絡漁護署，但因當時傷勢不嚴重而未有追究，鄰居當時曾用圍欄將黑犬圍起一段時間，但後來又再次重蹈覆轍，認為鄰居有責任管理好狗隻，「點解可以一啲責任都唔負，仲講埋啲咁嘅說話」，而漁護署亦表示需要尋回涉事黑犬方能跟進，她又擔心黑犬會再次出現襲擊阿朗，至今仍將阿朗寄於家人處暫住。

此外，鄧小姐亦稱黑犬曾企圖撲向其母及胞姊，母親更險跌倒，倘黑犬走失在外，亦擔心其他狗隻及遊人被咬，呼籲市民看到該黑犬可通知漁護署，亦「想幫阿朗攞返公道」。

漁農自然護理署發言人表示，署方上月9日收到1823轉介的一宗關於流浮山下白泥村狗隻咬傷狗隻個案，個案已交由新界北動物管理中心調查。署方已會晤兩狗隻的主人。有關個案仍在調查中，如有需要，署方會採取適當行動。