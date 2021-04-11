珍惜生命｜國泰前空姐失業兼感情觸礁　登男友葵涌工廈貨倉自縊亡

今（11日）下午3時許，警方接獲報案指，葵涌葵豐街華豐工業中心樓上一個貨倉內，一名27歲姓何女子以繩索上吊，昏迷不醒，其男友將她解下。救護車接報到場，將女事主送往仁濟醫院搶救，惜香消玉殞。警方經初步調查後，發現事發現場為工廈一個單位，目前用作貨倉，存放了健身器材，暫未正式經營作健身室，月租約1.3萬元。警方於現場檢獲死者的遺書。據悉，女死者近日因感情問題感不開心。

據了解，何女為國泰前空姐，受疫情影響而失去工作，其37歲男朋友為上址貨倉其中一名股東。何女近日懷疑男朋友與前度女友藕斷絲連，在事業愛情兩失意下，她鬱結難耐，但兩人未有為感情事起爭執，昨日更在貨倉共度一夜，今晨亦曾一同享用早餐。男朋友其後因事離開貨倉，何女將自己反鎖在貨倉一個房間內，以一條長約110厘米的空中瑜珈繩上吊。當男朋友折返後發現房門上鎖，開門後驚揭何女自尋短見，立即將她解下，可惜已來不及。