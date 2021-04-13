海關馬鞍山旺角帶走4人　檢走多箱貨物疑包括「豬嘴」防毒面具

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-13 03:17

海關在馬鞍山進行搜屋行動，帶走一名男子。據了解，海關人員於昨日（12日）深夜時份，在馬鞍山頌安邨頌德樓一個單位內，帶走大約20多箱貨物。初步不排除事件與「戰略物資」有關。此外，海關亦在旺角一個商廈單位，帶走2男1女及部份證物，暫未知兩宗行動是否有關連。

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沙田區議員陳珮明事後趕抵了解，他表示昨晚約7時半接獲街坊通報，半小時後他抵達頌德樓，上門了解後，相信海關人員進行搜屋行動，但即場向關員查詢後，對方人等並沒有透露任何詳情，只著他向新聞官查詢，故最終亦不清楚關員檢走什麼物品，現階段亦不清楚涉案人士的背景。

就記者現場所見，今日（13日）凌晨1時左右，該批貨物由政府外判運輸公司職員，用該公司的紙箱封好，並由運輸公司的密斗貨車運走，故未能清楚看到內藏什麼物件。

而該批貨物紙盒上，貼有「香港海關」檔案號證物紙，其中一張紙上可見用手寫上證物為「PSO MASKPOL SA FP-5」，翻查後相信是一款俗稱「豬嘴」的防毒面具的型號；其他則有3M牌子的面具、全覆式面具及濾棉等。此外，身穿海關背心的人員亦帶走數袋物品，據悉為手提電腦。被捕男子年約30歲，被押往海關車輛時並無戴頭套，並向在場記者的鏡頭講出自己的身份證號碼。

此外，警方事後亦派員到達現場。據初步了解，警方沒有參與是次搜屋行動。

與此同時，海關在旺角登打士街與彌敦道交界一商業大廈採取行動。據悉上址為一個集運自取點，期間亦有律師上門。凌晨約3時，海關在上址帶走2男1女。期間有警車到場，該2男1女分別登上警車及海關車輛。海關人員同時帶走數箱證物，暫未得知旺角行動、與馬鞍山的行動是否有關。