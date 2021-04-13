旺角、馬鞍山檢逾百防毒面具　疑屬非法進口戰略物品　8人被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-13 19:46

​香港海關及警方採取聯合行動打擊非法進口戰略物品活動，於昨日和今日（12日及13日）在旺角兩間店舖和馬鞍山一個住所內，檢獲一批懷疑未領有有效進口許可證的戰略物品，包括133個防毒面具、175個過濾器及4個頭盔，並拘捕5男3女，年齡介乎19至33歲，包括3名公司董事、4名店員和一名寄存有關物品於其中一間涉案店舖的人士。被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人士被捕。

執法部門早前接獲舉報，指旺角區有店舖出售懷疑非法進口戰略物品。經調查後，海關及警方於上述日期採取聯合執法行動，首先在旺角區兩間店舖檢獲一批懷疑未領有有效進口許可證的戰略物品，包括29個防毒面具、6個過濾器和4個頭盔，並拘捕7名懷疑涉案人士。其後，執法人員於馬鞍山一個住宅單位內拘捕另一名懷疑涉案人士，並在單位內檢獲104個防毒面具和169個過濾器。

海關表示，根據《進出口條例》（《條例》），任何人如沒有有效許可證而輸入或輸出《進出口（戰略物品）規例》管制清單內列明的防毒面具、過濾器或頭盔，即屬違法，一經定罪，最高可被判處無限額罰款及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》活動。