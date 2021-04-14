土瓜灣無牌酒吧守衛深嚴　警方前後包抄拘22人

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-14 09:02

警方搗破土瓜灣一間由黑幫操控的無牌酒吧，22名男女被捕。涉案的無牌酒吧位於工廠大廈，場內保安深嚴，設有前後門及多部閉路電視，一旦發現警方前來搜查，便可透過後門逃走。行動中，探員喬裝成迷你倉租客，到目標單位的後樓梯埋伏，另一批探員則從正門進入，待場內顧客從後門逃走時，便立即上前拘捕。

西九龍總區反三合會行動組、情報組及特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（14日）凌晨零時許展開代號「駭浪行動」，打擊工廠大廈內的非法活動，突擊搜查土瓜灣道373號紅棉工業大廈一目標單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

一名32歲姓張男負責人被捕，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有攻擊性武器」、「藏毒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，單位內13男8女，年齡介乎21至38歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警員檢獲96罐啤酒、114瓶烈酒、一支棒球棍型長電筒、少量懷疑可卡因及氯胺酮。檢獲的酒類總值約為50萬元。所有被捕男女現正被扣留調查。

場內保安守衛深嚴 探員與不法分子鬥智

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱，相信被搗破的無牌酒吧由黑幫操控，經營約1個月，設計及佈置猶如卡拉OK場所，面積近5000呎。而場內有多名保安駐守，設有前門及後門，能透過場內外的閉路電視觀察周圍動靜，一旦發現警方前來搜查，便可透過後門逃走。

由於場內保安深嚴，探員要入內行動有一定困難，不能硬闖。鍾雅倫指，探員需兵分兩路進入工廈，他們先假扮為工廈的迷你倉租客或其他單位顧客，乘坐升降機至較高樓層，再從後樓梯到目標單位樓層埋伏。另一批探員則從無牌酒吧的正門進入，當場內人士打算遁後門逃走時，埋伏在後樓梯的探員便立即將他們拘捕。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元，呼籲市民切勿以身試法。此外，警方亦呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。