大埔警區3個月發5.7萬違泊告票　向134違規單車人士傳票檢控

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-15 19:39

大埔警區打擊交通違法行為，以確保道路暢通及道路使用者之安全。在今年1月至3月，大埔警區共發出近5.7萬張定額罰款告票予違例停泊車輛，並向134名在行人路上騎踏單車或違反道路交通規例等相關罪名的人士傳票檢控。

「大埔警區交通隊」及「大埔交通執法專隊」透過策略性及持續性的主動執法，分析交通黑點，並與地區持份者保持緊密聯絡，以有系統及創科形式，利用電子定額罰款通知書提升執法效率，致力改善區內的車輛違例停泊及交通阻塞情況。

警方會派員於特定時段前往交通樞紐一帶的街道視察交通情況，策略性處理交通突發事故及打擊交通違例駕駛罪行。另外，警方亦會於假日時間主動加強於熱門郊遊地點，例如大埔汀角路、大尾督、新浪潭至烏蛟騰及流水響道，進行交通管制及處理嚴重阻塞交通的違例泊車情況。

此外，隨着疫情漸趨緩和，學校於復活節假期後陸續復課，警方密切監察及評估大埔學校區內交通狀況，並即時判斷任何危害學生或教師道路安全的情況，從而採取針對性交通執法。

大埔警區已全面採用流動攝錄隊打擊交通違例事項，並涵蓋所有行車違例事項。行動會加強涉及在巴士站／公共小巴站／的士站／公共小巴停車處之違例泊車、雙行泊車、在限制區非法上落客或貨物，以及停車等候的司機等較嚴重的交通違例事項。除了票控有關車輛及檢控司機外，警方會及時拖走對造成嚴重交通阻塞及構成危險的車輛。

警方呼籲駕駛者遵守交通規則顧己及人，注意安全，切勿違例泊車及尊重其他道路使用者的權利。市民應遵守交通規則，如遇交通阻塞，駕駛人士請保持忍讓，聽從警務人員指示。公眾人士於假日郊遊，應盡量使用公共交通工具前往大埔郊區。