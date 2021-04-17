醫院前員工未經授權用醫院電腦　擅取警員及公眾人物個人資料被捕

撰文： 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-17 15:44

警方指，一名醫院前文職職員利用職務便利，去年在2月至8月涉嫌未經授權下，利用醫院電腦系統搜尋病人紀錄，而獲取個人資料，包括警務人員、醫護人員及公眾人物。警方經深入調查，於昨（16日）到元朗區拘捕一名50歲男子，罪名為涉嫌「有不誠實意圖而取用電腦」，他的犯罪動機有待調查。

警方指，早前接獲醫管局轉介個案指，一名已離職的醫院文職職員，在去年2月至8月在職期間，多次在未經授權下進入醫院的電腦系統，搜尋病人紀錄，包括警務人員、醫護人員及公眾人物的個人資料。

警方經過深入調查後，昨日到元朗區拘捕一名50歲男子，他涉嫌「有不誠實意圖而取用電腦」。行動中，共檢獲1部手提電腦及2部智能電話。該名被捕人士現正被扣留調查，案件仍在調查行動中，不排除會有更多人被捕。警方正調查被捕人的犯案動機。

網絡安全及科技罪案調查科戴子斌總督察提醒市民，切勿利用職務便利非法獲取個人信息。濫用工作職權而非法取得病人資料，此行為嚴重違反誠信及專業操守，如果披露有關資料，後果影響深遠，市民切勿以身試法。

從公司電腦非法獲取個人資料或發放有關資料，有機會觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第161條「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪」及第486章《個人資料私隱條例》第64條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪」，一經定罪，最高可被判處5年監禁。

此外，高等法院於2019年及2020年頒布的兩份臨時禁制令，禁止針對警員、特務警察、司法人員及其家屬被起底及滋擾的行為，該臨時禁制令現時仍然生效，違反禁制令的人士，有機會干犯《藐視法庭》罪。