啟德地盤內地漢疑失足墮下　送院搶救後不治

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-19 01:25

今（18日）早上9時37分，牛頭角啟德承豐道21至33號一屋苑地盤，一名31歲地盤工人報案，指發現一名男子昏迷倒臥在地上，懷疑他從高處墮下。人員趕抵現場，將男事主送往聯合醫院治理，惜搶救無效證實死亡。 警方表示，死者姓葉（52歲），為內地人。經初步調查後，相信他由上址失足墮下。案件暫列「送院時死亡」處理，稍後會驗屍確定死因。

據了解，死者身上懷有一張內地身份證。同時，警方軍裝部人員在場調查期間，未能確認他墮下位置，加上地盤所有工種主管均表示不認識死者，其身份存疑，故已通知刑事調查隊跟進調查。

勞工處表示，勞工處高度關注今日（18日）上午在啟德一個建築地盤發生的一宗致命工作意外，意外中一名男工懷疑在一幢興建中的樓宇高層外牆進行棚架工作時，墮下至該樓宇的平台受傷，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人說：「今日在得知意外發生後，本處已即時派員到意外現場展開調查。我們將會向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止在該地盤進行搭建、改動、拆卸及使用樓宇外牆竹棚架，直至我們信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。」



工業傷亡權益會表示，今早有地盤管工到地盤檢查建材時，發現一名身上配戴安全帶的男子倒臥在地上，遂報警求助。據了解，涉事地盤今日並無開工。