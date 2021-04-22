九龍城巴士機件故障　撞地盤工再剷行人路　涉事63歲九巴司機被捕

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 陳浠文 最後更新日期： 2021-04-22 12:15

九龍城碼頭發生九巴撞地盤工人車禍，今（22日）清晨6時許一輛九巴6C線雙層巴士，駛出巴士總站時撞到一名49歲非華裔地盤工人，傷及腳和盆骨。63歲姓張九巴車長涉危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。警方初步調查相信意外涉及懷疑因機件故障。 九巴發言人表示對事件表示關注，並會配合警方調查。現場所見，巴士公司嘗試將涉事巴士拖走，但巴士損毀嚴重，加上車頭擱在花槽，困難重重久久未能完成。

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九龍城碼頭發生涉及巴士嚴重車禍。清晨6時許，一輛九巴6C線雙層巴士，在九龍城碼頭巴士總站，突然失控撞及一名49歲非華裔地盤工人，巴士餘勢不減向前衝，撞向前方一輛41號巴士，再撞毀一個馬路臨時地盤，繼而剷上行人路後再硬撼花槽，巴士車頭擱在花槽上始停下，車長被困。救護員到場，為被撞倒的途人進行急救，他大量出血腳部骨折，由救護車送院搶救，送院時清醒。消防則將被困的車長救出。

警方指涉事九巴沿新碼頭街一巴士總站往土瓜灣道方向行駛，期間懷疑因機件故障收掣不及，撞到過路的49歲非華裔男子後，駛上路壆及行人路後停下。

警員接報到場，該名非華裔男子腳、盆骨受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。63歲姓張九巴司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，他已獲准保釋候查被捕，須於5月上旬向警方報到。

九巴發言人表示對事件表示關注，並會配合警方調查。現場所見，巴士公司嘗試將涉事巴士拖走，但巴士損毀嚴重，加上擱在花槽，困難重重久久未能完成。九巴及地盤職員均在現場影相及協助調查。