江湖風暴｜黑幫冰毒生意糾紛醞釀火併　警搗武器庫拘4人制止廝殺

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-23 20:33

兩黑幫因金錢糾紛，衝突日漸升溫，近日更醞釀一場腥風血雨，一場火併迫在眉睫，警方接獲線報後，發現其中一個黑幫租用尖沙咀區內酒店房作臨時武器庫，人員昨日（22日）突擊搜查房間，檢獲大批武器，包括刀、壘球棍、伸縮棍、電槍、弩等，並拘捕2男2女。警方相信行動成功阻止一場黑幫械鬥及廝殺。 據了解，兩黑幫分別為「14K」及「和勝和」，雙方疑因冰毒毒品生意中大額金錢問題起糾紛，而被警方搗破的武器庫疑屬「14K」人馬所有。

油尖警區反三合會行動組第三隊主管雷家雋督察表示，警方近日接獲線報，指有兩個黑幫團伙因金錢糾紛，正醞釀進行一場械鬥及廝殺。油尖警區隨即進行深入調查及情報分析，發現其中一個黑幫租用尖沙咀區內一間酒店房間，並利用車輛，將大批武器運送至上述的酒店房間用作臨時武器庫。

油尖警區反三合會行動組遂於昨日進行一系列搜查及拘捕行動。行動中，人員於尖沙咀區內一間酒店房間搜出大量不同類型的武器，包括多把不同類型的刀、壘球棍、伸縮棍、電槍、弩等等武器。另外，人員亦在房間內檢獲重約26克、市值約1.4萬元懷疑冰毒。警方分別在上述酒店及其他地點，拘捕2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎18至43歲，罪名為藏有攻擊性武器、無牌管有火器或槍械、販運危險藥物及藏有工具可作吸食毒品用途。拘捕行動仍然進行中，4名被捕人士現正被警方扣查。

雷家雋指，警方今次行動相信成功阻止一場黑幫械鬥及廝殺。他重申，打擊三合會及暴力罪案是警務處長首要行動項目之一，警方會果斷執法，絕不容忍。