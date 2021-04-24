貓頭鷹BB再現市區　近百名龍友日夜守候捕捉雛鳥動態

撰文： 郭倩雯 陳諾希 最後更新日期： 2021-04-24 14:27

夏天將至，正值雀鳥繁殖期。有貓頭鷹夫婦選擇到黃大仙一公園繁衍後代，利用大樹的天然樹洞作鳥巢，誕下至少5隻貓頭鷹BB。近百名攝影愛好者「龍友」聞風趕至，帶備專業攝影器材到場日夜守候，爭相拍下剛出生的貓頭鷹BB。有龍友表示，過去數年均有貓頭鷹到該公園繁殖，僅在去年失去蹤影，「可能認得條路又返嚟」。

貓頭鷹BB不時四周張望，十分可愛。（陳諾希攝）

早上11時許，《香港01》記者甫進公園，即見數十名龍友以腳架及相機包圍一棵大樹，大樹的樹洞內住有貓頭鷹BB一家，不過貓頭鷹BB未有被人潮嚇怕，彷彿對世界充滿好奇，不時眼仔碌碌地探頭張望，亦有貓頭鷹BB睡眼惺忪，不時「恰眼瞓」，甚是可愛。

領角鴞為本港常見及廣泛分布的野生雀鳥

據漁護署的告示指，在樹洞中繁殖的貓頭鷹是領角鴞，為本港常見和廣泛分布的野生雀鳥，領角鴞屬中等體型的貓頭鷹，每年3月至6月牠們都會利用樹洞，其他動物的舊巢或建築物的角落繁殖。以昆蟲、蜥蜴、其他細小的雀鳥及齧齒動物等為食物。貓頭鷹包括領角鴞為夜行性的動物，擁有銳利的視力，能夠在黑夜中獵食。

2018年曾有龍友以強光照射貓頭鷹

過往數年均有貓頭鷹在該公園大樹的洞內繁殖雛鳥，往往吸引大批龍友到場拍攝。惟在2018年，曾有龍友為求拍攝不擇手段，竟以強光照射貓頭鷹一家。漁護署因而在公園張貼告示，提醒巿民勿用強光照射貓頭鷹，因為貓頭鷹為夜行性動物，其視覺十分敏感，若用強光照射或會對牠們造成負面影響。



根據《野生動物保護條例》，本港的野生雀鳥包括貓頭鷹，均受保護。任何人士干擾野生雀鳥、鳥巢及鳥蛋，均屬違法行為。 一經定罪最高可被判罰款10萬港元及監禁1年。