警西區「犁庭掃穴」拘40人　搗流動武器庫阻黑幫械鬥

撰文： 楊婉婷 陳浩然 最後更新日期： 2021-04-24 17:34

西區警區於本周三至五（21至23日）進行代號「犁庭掃穴」情報主導行動，打擊區內的非法活動，特別針對黑社會收入來源。行動中，警方共拘捕40人，除了搗破一個毒品分銷中心及兩個麻將賭檔外，亦截獲一輛藏有牛肉刀的失車，相信被黑幫用作流動武器庫，準備用來針對另一黑幫進行報復，兩黑幫早前因金錢糾紛而結怨。警方相信成功防範一場黑幫械鬥。

西區警區反三合會行動組督察勞凱俊指，治安情況一直平穩，惟近月有零星的暴力罪行，當中涉及非法收數，一些黑社會分子參與的毒品及賭博活動亦蠢蠢欲動。有見及此，西區警區刑事部連同特別職務隊人員主動出擊，連日部署及突擊搜查多個處所，包括一間位於香港仔的酒店，並拘捕40人，分別23男17女，年齡介乎17至79歲，部份人有三合會背景。被捕罪名包括販運危險藥物、管有危險藥物、管有毒品吸食工具、藏有攻擊性武器、刑事毀壞、刑事恐嚇、經營賭博場所等等。警方亦對違反限聚令的人士發出5,000元的定額罰款通知書。行動中，警方檢獲相關証物，包括70多克的可卡因、5克大麻、毒品吸食工具、用於械鬥的牛肉刀及一批賭博工具等。

西區警區（刑事）總督察侯禮文表示，行動中，警方搗破位於香港仔一所酒店的毒品分銷中心，經初步調查後，相信毒販利用酒店房價因疫情而下調的契機，以日租約100至200元的方式，每日租用多個酒店房間，作毒品的儲存、包裝及交易的用途，企圖減低受查的風險。警方成功搗破一個黑幫操縱的販毒團伙，該團伙運作約1個月。另外，警方亦在香港仔一停車場一輛失車內發現多把牛肉刀，經深入調查後，人員拘捕一批三合會成員，相信他們以車輛作流動武器庫，準備用來向另一黑幫進行報復。警方相信已成功防止一場黑幫的械鬥。

侯禮文重申，警方有信心及能力打擊三合會的罪行，不法之徒不要心存僥倖，利用疫情從事不法勾當，又稱警方會一如以往，持續收集情報，打擊三合會相關的各類型不法活動，堵截收入來源。