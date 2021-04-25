單車自炒｜43歲婦仍昏迷　子稱為紓壓踩單車：望網民體諒幫忙祈福

撰文： 朱雅霜 余睿菁 最後更新日期： 2021-04-25 23:31

大埔汀角路昨晚（24日）發生單車自炒意外，一名43歲姓羅女子頭部受傷，送往威爾斯親王醫院搶救，手術後至今仍昏迷，情況危殆，目前留醫深切治療部。羅婦的兒子接受《香港01》訪問，指母親從事美容業，她為紓緩工作壓力而愛上踩單車，意外時新車落地，而且路線不甚熟習，或因臨時相約成行，所以無戴頭盔，豈料發生意外，希望母親早日康復。他又看到不少網民閒言，「希望佢哋唔好落井下石，希望佢哋會體諒當事人嘅處境。」

羅婦兒子黃先生希望網民不要對其母落井下石。（余睿菁攝）

羅婦母子居於大埔廣福邨，她從事美容業，兒子黃先生稱，「佢返工好大壓力，所以鍾意踩單車」，以紓緩壓力。據黃所知，其母昨日臨時與友人相約收工後前往大美督踩單車，詎料回家途中發生意外。目前母親已進行手術，正留醫深切治療部，仍未清醒，未來一周是關鍵，「希望佢健康，快啲好番。」

黃指，母親以往是租單車，據說剛剛購入新單車，蠢蠢欲試，她踩單車一向會佩戴頭盔及護膝，昨晚卻無戴頭盔，估計是臨時赴約，趕不及回家拿頭盔。由於其母喜歡觀賞海景，過往習慣在吐露港踩單車，該處一條直路，較為安全，她未曾發生碰撞或跌倒，而大美督則「上上落落」，部分路段較為危險，過往有單車意外，黃呼籲其他踩單車人士亦要注意安全。

羅婦兒子黃先生在網上呼籲網民為母親集氣祈福，不要落井下石。（網上截圖）

多個傳媒均有報導意外，不少留言令黃難受，「見到啲留言，講野好難聽，例如『以為自己黃金寶咩？踩咁快』，講啲好諷刺，好奇怪嘅說話，希望佢哋唔好落井下石，希望佢哋會體諒當事人嘅處境。」

昨日（24日）晚上10時許，一名43歲姓羅女子騎單車沿汀角路單車徑往大埔市中心方向行駛，駛至大埔東消防局對開一段斜路時，她突然失平衡自炒，她頭部撞向地面、昏迷不醒。救援員到場為傷者進行急救，將她送往威爾斯親王醫院治理，情況危殆。

女子騎單車失控自炒，現場單車徑留下一灘鮮血。