大埔警區打擊單車違規　4月發45張法庭傳票　派傳單宣傳單車安全

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-04-26 19:10

大埔區單車徑四通八達，不少單車人士熱愛於區內騎單車，警方指出，區內過往不時發生涉及單車的交通意外，大埔警區遂定期舉行「警區交通日」，根據重點交通執法項目策略性執行交通法例，打擊危害道路安全的違法行為，以確保道路暢通及道路使用者之安全。

警方表示，大埔警區交通隊透過策略性及持續性的主動執法，分析交通黑點，並與地區持份者保持緊密聯絡，於4月進行多次打擊單車使用者違規的執法行動，合共發出45張法庭傳票，票控違規者「無明顯需要而在行人路上騎搭單車/不遵照交通標誌指示」等相關罪名。

另一方面，行動中警方人員亦向市民派發教育宣傳單張，深化公眾騎單車時須遵守交通規則及道路安全的意識。並且做到顧己及人，量力而為和做足單車安全措施，時刻保持「專注、忍讓、守法」。

除此之外，大批市民趁假日選擇到大埔郊區進行戶外活動，引致大埔汀角路前往三門仔、大美督、新娘潭至烏蛟騰及流水嚮道一帶道路十分擠塞。所造成的違例泊車對於市民召喚緊急服務、公共運輸服務、附近居民的出入及其他道路使用者均帶來負面影響。警方將持續嚴厲執法，除了票控造成交通阻塞的違例車輛及檢控司機外，亦會拖走對其他道路使用者構成危險的車輛而不作預先警告。

大埔警區將繼續教育與執法雙管齊下，按「重點交通執法項目」打擊不小心騎踏單車及違例泊車造成阻礙等交通罪行。警方亦繼續與地區組織緊密合作，向道路使用者宣揚守法循規意識，維持大埔區內道路暢通及提升道路安全。