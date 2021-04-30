25歲男子亮刀劫兩的士搶6900元　轉車換衫圖「金蟬脫殼」仍被捕

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-30 12:17

今月中，一名25歲男子在港島兩度假扮乘客上的士，臨落車竟亮出鎅刀、威脅司機交出現金，總劫去6,900元。男疑犯於犯案後為逃避警方追蹤，轉乘多程的士及進入不同大廈內換裝，企圖金蟬脫殼逃逸。警方翻查閉路電視終鎖定疑犯，昨日（29日）在華富邨將疑犯拘捕，他報稱無業及疑有黑社會背景。

警方在疑犯家中搜屋時，起出部份犯案時的衣著。（黃偉民攝）

灣仔警區重案組第一隊高級督察洪諭因今日（30日）交代案情指，警方在4月14日及15日接獲兩宗分別發生於灣仔堅尼地道及西區域多利道的的士行劫案。疑犯均偽裝為乘客，上車後要求的士司機接載到偏遠的位置下車，但臨落車時即亮出鎅刀威脅司機交出現金，搶走約6,900元。

警方經兩星期追蹤及調查，以及翻查閉路電視分折，發現疑犯住在華富邨。由於涉及跨區案件，灣仔區重案組和香港仔特遣隊於昨日（29日）採取拘捕行動，香港仔特遣隊在華生樓一帶埋伏，最終拘捕25歲姓曹男子。他報稱無業，疑有黑社會背景，他現正被警方拘留調查。

警方調查發現，疑犯犯案後立即轉換衣服，並且轉乘多程的士逃避警方追蹤，亦曾進入不同大廈內換裝，企圖金蟬脫殼。警方相信疑犯事前帶備另一種顏色的衣服，進入大廈後在後樓梯換裝。警方在疑犯家中搜屋時，起出部份犯案時的衣著。警方呼籲的士司機盡量不要在車內擺放貴重財物及大量現金，凌晨時候接載乘客到偏遠地區時，要保持警覺。