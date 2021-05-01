疫下學生私人時間增存隱憂　社工﹕14歲劫金舖罕見感擔憂

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-05-01 20:26

大埔5名年僅14至17歲的中學生，合謀策劃搶劫金舖，分別假扮顧客及「睇水」，成功搶去兩條共值約5.6萬元的金鏈，最終被警方拘捕。由於被捕人年紀尚輕，其中一人更是14歲的中二生，令人關注青少年違法的問題。青協社工形容今次案件罕見，對情況感到擔心。雖然未知案中五人因何故犯案，惟社工指疫下學生私人時間增加，存在隱憂，而且青少年聯群結黨下容易互相影響而行差踏錯。社工呼籲各界多教育青少年違法的嚴重性，而家人作為最大的後盾，亦應多關顧子女情況。

青協青年違法防治中心單位主任李少翠表示，去年疫情下，協會接觸到涉及青少年的罪行有所增加，尤以販毒、淋紅油收債為主。她指由於青少年目前只需要回校半天，本來有系統的生活模式有所改變，私人時間明顯增加，認為存在隱憂，加上家庭經濟亦可能受到疫情影響，青少年可能為了「搵快錢」而誤入歧途，同時青少年連群結黨時互相影響，甚至慫恿對方犯法，他們感到人多勢眾而壯大膽量時，便可能進行違法行為。今次案中少年犯案動機仍然有待調查，惟李直言罕見，對事件感驚訝及擔心，但她相信屬個別事件，不會所有青少年都會干犯同類罪行。

警方起回兩條被搶去的金鏈。（陳諾希攝）

李續指，要預防青少年違法行為，需由兩方面著手，分別為守法教育及家庭關注。她解釋，青少年可能低估犯法的嚴重性，誤以為未成年犯罪判罰輕，因此學校社工或校外組織應加強守法教育，例如暑假將至，可到學校多舉辦守法教育的工作坊，教育學生提防暑假期間可能出現的違法陷阱。

至於家庭方面，由於家人是青少年最強大的後盾，家長亦要提升覺察力，留意子女會否出現異常行為，例如夜不歸家等。她舉例指曾有個案的子女向來乖巧，在短短一周內忽然變得頑劣，甚至不回家，之後便犯下嚴重罪行，最終家長自責為何未有好好留意子女的情況。

涉事金舖。（陳諾希攝）

大埔警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸交代案情時亦提醒，這宗案件的被捕人年僅14至17歲，而且是中學生，但他們有預謀、計劃及分工去犯案，反映守法意識薄弱，並抱有僥倖同「搵快錢」心態。警方呼籲青少年切勿以身試法，因盜竊罪一經定罪最高刑罰是10年監禁。