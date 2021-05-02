一人診所無助護　大埔牙醫涉非禮女病人被捕

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-05-02 15:37

大埔一名牙醫涉嫌非禮女病人被捕。案中女事主早前透過朋友在社交網站控訴，聲稱在牙醫診所剝牙時，被人用手「狂壓落我個胸」，又被不斷摸頭，最後報警。綜合大埔街坊所言及實地考察，事發診所為「一人診所」，涉事牙醫並無聘請助護，診所內有閉路電視拍攝櫃檯及等候區，涉案牙醫今日仍有營業，《香港01》記者上門向他查問非禮事件，牙醫僅稱「暫時喺度做緊嘢唔得閒」，無正面回應。據了解涉事牙醫開業逾30年。

一名女子受智慧齒問題所困，上月尾到大埔翠屏商場一間牙醫診所剝牙，她聲稱過程中懷疑被牙醫非禮。女事主早前透過朋友在社交網站控訴，指該名牙醫「剝牙期間系敢（係咁）攬實我博（膊）頭，系敢（係咁）摸我個頭，隻手狂壓落我個胸度，痴X線，吾（唔）講以為我隻智慧齒生咗喺我心口。」女事主由於第一次剝牙，加上打了麻醉針，未有在手術期間表達痛楚，後來在櫃檯時反映情況，牙醫向她表示「唔好意思」。

女事主其後到警署報案。警方表示，馬鞍山分區警署於4月27日下午接獲一名28歲女子報案，指她於4月27日上午在大埔安慈路懷疑被一名男子非禮。案件起初由沙田警區刑事調查隊跟進，後來交由大埔警區刑事調查隊第三隊接手調查。經深入調查後，人員於4月30日在大埔區拘捕一名58歲男子，涉嫌非禮。

《香港01》記者今（2日）下午約1時到涉案診所了解，見診所仍繼續營業，但內無病人輪候。診所內亦不見有助護，按鈴後相信是涉事牙醫的男子步出櫃檯，記者表明身份並向其查詢非禮事件，牙醫表示：「暫時喺度做緊嘢唔得閒。」據了解，有人早前曾向傳媒否認指控。

綜合大埔街坊所言及實地考察，相信事發地點為「一人診所」，涉事牙醫並無聘請助護，診所內有閉路電視拍攝櫃檯及等候區。據知該名牙醫在上圵址開業逾30年。