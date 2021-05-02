趙世曾大宅睡房夾萬被撬　失逾150萬元名錶及現金

撰文： 朱雅霜 林振華 楊婉婷 最後更新日期： 2021-05-02 20:18

現年84歲、上市公司卓能集團（0131）主席趙世曾位於薄扶林域多利道「趙苑」的豪華大宅「樂居」今凌晨（2日）遭賊人潛入爆竊，其安裝在睡房的夾萬被撬毀，裏面遭人搜掠一空，趙發現後通知保安員報警求助。據了解，經初步點算後，夾萬內一隻價值約100萬元的伯爵腕錶、一隻約值5萬元的名錶、合共約50萬元的港元、美元及人民幣現金，連同趙的身份證及護照不翼而飛。警方將案件列作爆竊，交由西區警區重案組跟進，暫未有人被捕。

趙世曾大宅今凌晨懷疑被人爆竊。（資料圖片）

據了解，趙世曾於昨晚（1日）8時許離家前曾檢查睡房，當時並無異樣。至凌晨1時許，他發現放置在睡房內的夾萬門打開，裏面空無一物，懷疑被人爆竊，遂通知保安報警。警方接報後到場調查，不排除有竊匪於山坡爬樹並竄入屋內爆竊，然後以同一路線逃之夭夭。據悉，案發現場並無安裝閉路電視。

趙世曾大宅被爆竊已非首次，2014年10月，警方接獲女管家報案，指浴室門反鎖，打開入內檢查後，發現夾萬被撬毀及虛掩，財物懷疑被人盜去。經點算後，發現一批總值逾千萬元的古董、名錶及貴重首飾不見了，當中包括從拍賣會中購入的珍藏。

現年84歲的趙世曾除了是上市公司主席外，亦是一名建築師。此外，他酷愛古董，對古董甚有研究，大宅四處曾擺放不少古董，惟2014年發生古董失竊案後，趙曾稱家中已無擺放貴重物品，部分珍藏古董亦已放售。同時，他亦聘請更多保安及防盜公司，以全面加強保安。

座落於域多利道192至200及216號「趙苑」由趙世曾設計，分3期發展。第一期於1977年起陸續落成，提供11座洋房，趙世曾居於其中一間獨立屋，名為「樂居」，其餘10座則於2005年拆售。發展商其後再興建趙苑第2期和第3期，第2期共有3座合共24個單位；第3期則有兩座合共40個單位。