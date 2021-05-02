九龍塘站遭連環頂臀非禮　冀市民助緝色狼　受害人：當時好驚

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-02 20:09

今早（2日）10時43分，據報在港鐵九龍塘站，一名26歲女子遭一名男子在車廂及扶手電梯連環非禮。警員接報經初步調查，案件列非禮，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕，正追緝一名年約50歲中國籍男子，他身高約1.8米，蓄金色短髮，案發時身穿黑色衣物及白色鞋。 受害人李小姐接受《香港01》電話訪問，透露事發當時遭色狼頂撞臀部約5次，嚴詞斥責對方卻否認，她當時好驚，不知所措，亦無人出手相助，她通知港鐵職員及報警，色狼則趁機逃離現場，李小姐在電光火石間拍下疑人照片，希望市民可以提供資料協助緝狼。

↓↓↓李小姐提供疑犯圖片↓↓↓

李小姐表示，當時她正搭港鐵返工，由大圍站搭至九龍塘站轉車，在離開車廂前，感到被人頂撞了臀部一下，回頭望了對方一眼，其後她離開車廂，走了10多步後落扶手電梯，又感到有異物頂撞臀部中間，她初時以為是人多擠迫，被手袋等物品踫撞，持續3至4下後感到可疑，回望又是同一名男子，相信自己被人非禮，即時指斥：「你摸夠未？」對方反駁稱自己拿着電話，無觸摸她，並想避開她。李小姐不知該如何處理，便拿出手耭拍下該名可疑男子長相，其間有兩名女乘客曾停下，一人曾着她報警。李小姐其後通知職員代為報警，但可疑男子在無人阻截的情況下離開。

李小姐指，警員到場調查，翻看閉路電視，又帶她回警署再落口供，暫未緝獲疑人。她轉述警方及港鐵職員指，最好的做法是當場捉住色狼，但她稱：「我邊度夠膽掂佢？當時好驚。」她指，當時站內有不少人，可能大家都趕時間，未有幫忙，盼當時的目擊者可以提供資料，協助緝狼。

此外，她亦希望日後發生非禮事件，目擊者可以出言制止及捉住色狼，更稱自己日後是目擊者，「返工都會幫手，唔可以畀呢啲事存在！」