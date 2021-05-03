屯門四賊爆竊村屋遭識破　警拔槍拘其中三人

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-05-03 02:28

屯門發生警員擎槍事件，兩名警員受輕傷。5月2日晚上9時許，據報有4名可疑人，潛入藍地新慶村美林閣一村屋單位，期間屋主從閉路電視發現賊蹤，於是報案。 警員接報到場，發現有可疑人在屋內，期間有人手持伸縮棍指向警員，警員一度拔出佩槍示警，於屋內及屋外拘捕2名疑犯。據悉警員發現其中1名疑人，登上私家車企圖逃走，於是展開追截，並於距離涉事村屋數十公尺外的添記士多門外，截停涉案懷疑涉案的私家車，再將司機拘捕；惟該名手持伸縮棍的涉案疑人，已逃去無蹤。據了解，有兩名警員制服疑犯期間手腳擦傷，均拒絕送院。

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警方正調查案件，暫有1名涉案人士在逃。多名機動部隊人員事後奉召到場搜索在逃疑人，暫未有發現。據悉被捕人士當中有1人為本地人、2人為內地人。而村屋內則損失約24萬元財物，包括1.3萬元現金及約22萬元珠寶金器。

警方回覆指，警方於2日晚上9時05分接獲屯門新慶村199號一獨立屋的住戶報案，指懷疑上址遭爆竊。警員接報到場，一名可疑男子，一度手持一支長約1米的伸縮警棍，企圖襲擊警務人員，另一名可疑男子企圖逃去。警務人員向4名疑人發出口頭警告不果，遂拔槍戒備。3名疑人其後被制服，手持伸縮警棍的男子則逃去。被捕人士中，其中一名男子姓余，39歲；另外兩名男子則沒有身份證明文件。

經初步點算，上址有一批共約值22.4萬元的金器、首飾及珠寶，以及約1.3萬元現金不見了。經初步調查後，案件列「爆竊」，交由屯門警區刑事調查隊跟進。兩名警員制服疑犯期間受傷，清醒拒絕送院治理。警員其後於上址附近檢獲一輛私家車，懷疑與案有關。

警方指，在逃涉案疑人為一名年約30至40歲男子，身高約1.7米，壯身材，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲及手持一支伸縮警棍。