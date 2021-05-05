旅遊巴停呈祥道路邊　揭中年司機倒斃車內

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-05-06 09:35

今日（5日）晚上7時許，一輛旅遊巴停泊於長沙灣擎天廣場對開呈祥道，一名男司機懷疑陷入昏迷。救護員到場證該名56歲姓楊男司機死亡，警方到場調查，死者親友亦到場協助調查，案件暫列屍體發現案，現正調查其死亡原因。消息指，男死者駕駛旅遊巴10多年，他早前向同事透露自己食慾不振及感到很累。

一名旅遊巴司機倒斃車內，親友到場協助警方調查。（林振華攝）

據稱，男死者於公司任職10多年，周一至周六上班，每天出車兩次，由將軍澳開往大連排。死者一向做事有交帶，不會失更。惟今日第一轉車原於早上9時許返回將軍澳，但至12時許仍未見蹤影，亦無接聽電話。及至晚上7時許，死者同事途經呈祥道，看到死者駕駛的旅遊巴停泊在路邊，遂上車查看，驚見司機不醒人士，隨即通知上司報警。

據知，車上沒有打劫痕跡，當時死者並非坐在司機位置，而是左邊第一排乘客位，懷疑死者駕駛期間不適，停於路邊並坐在乘客位休息。同事又指，死者近日曾稱不適，食慾不振、手腳麻痺，服藥後情況有改善。有指死者身形肥胖，平日較少運動，亦有糖尿病紀錄。男事主的上司趕至現場時，警員正在調查。

警方指，事主姓楊，56歲。現場為長沙灣呈祥道近明愛醫院。警方於5日晚上7時25分，接獲事主的同事報案，指發現事主倒臥於停泊在上址的一輛旅遊巴內。人員接報到場，事主在現場被證實死亡，死因有待驗屍後確定。