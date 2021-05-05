最古老郵局│赤柱城巴撞向二級歷史建築郵局　屋頂及木門被撞毀

撰文： 魯嘉裕 林振華 最後更新日期： 2021-05-05 23:17

赤柱今日（5日）傍晚6時許發生罕見交通意外，一輛城巴駛至赤柱村道與一輛電單車相撞後，再直撞向赤柱郵政局及局外一棵大樹，消防人員到場處理。赤柱郵政局為本港現存最古老的郵局，屬二級歷史建築，現場所見郵局頂部及木門均有損毀。

現場所見郵局頂部損毀露出木樑，木門及正門旁石柱亦被撞爛。（林振華攝）

事發時一輛73號城巴沿東頭灣道往赤柱村道行駛，電單車沿赤柱村道往黃麻角道，至近赤柱村道77號時，巴士駛出東頭灣道並與電單車相撞，巴士餘勢未了再撞毀2米圍欄及撞向赤柱郵政局。38歲電單車男司機頭胸口及頭痛，腳部受傷送院治理，57歲巴士男司機亦報稱不適。

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網上流傳車Cam片段，拍得當時巴士於東頭灣道駛出，疑讓線前未有停下並撞向電單車，電單車司機人仰車翻，巴士未有停下並撞向赤柱郵政局，郵局旁大樹亦有樹枝隨即塌下。至晚上有建築署人員到場調查，現場所見郵局頂部損毀露出木樑，木門及正門旁石柱亦被撞爛。

赤柱郵政局為本港現存最古老的郵局，於1937年（即英國國王佐治六世）時建成，屬二級歷史建築，於2007年為郵局開展大型修繕工程，包括保存和恢復郵政局的舊有建築特色，包括附有英皇佐治六世標記的鑄鐵郵箱，及翻新嵌有英皇「GR」徽章的原裝窗花，屋頂結構亦為原有的木製桁樑和橫樑。