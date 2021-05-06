元朗10歲童裸露街頭疑被虐　遭電線打腳後赤身離家　單親母被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-06 23:35

今（6日）下午1時44分，警方接獲途人報案，指在元朗同樂街25號鴻福樓對開發現一名10歲男童，當時他全身赤裸，懷疑受到不恰當對待。警員到場經初步調查，男童膝蓋受輕傷，懷疑其47歲姓彭母親曾以電線施襲，案件暫列虐兒，彭涉案被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。男童被送往博愛醫院檢驗，其後再轉送往屯門醫院治理。 網上流傳赤裸男童於街頭片段，街坊責罵彭婦打仔，網民亦大罵彭婦。據了解，男童就讀特殊學校，與母親相依為命，他今日沖涼後未穿褲子，遭責罵及以USB線打腳一下，其後逃到樓下；此外，警方調查證實他身上紅印是濕疹。

網上流傳懷疑相關片段，元朗一間燒臘店外，一名男童身體赤裸，下半身以綠色毛巾遮蔽，一名懷疑涉案女子被街坊責罵，但女子稱當時「嗌佢沖涼，嗌佢着衫」，亦有街坊指責她毆打男童，「佢呢度又流血，下邊又流血」，她反駁「我幾時有打佢」。

記者到現場了解，事件眾說紛紜，有街坊指男童洗澡後未穿衣物自行走落街，其母即時追隨，燒臘店職員發現男童赤裸，用毛巾替男童遮蔽下體。現場消息指，彭婦靠拾荒維生，經常於附近垃圾房撿拾發泡膠、紙皮，有清潔工稱，涉事母子為單親家庭，男童「有啲唔精靈」，經常走失，需街坊協助尋回。

消息指，涉事男童就讀特殊學校，與母親相依為命，居住在街市樓上單位。今日男童「瞓過龍」無返學，醒來後沖涼，惟其後僅穿上衣，無着褲，遭到母親責備，並以USB線打了腳部一下，男童感痛楚跳來跳去並離家，母親緊追其後，責怪「你咁不如唔好着」，男童聽畢更脫去上衣，故落樓時全身赤裸，警方到場前，彭婦已拿衣服替兒穿上。由於男童身上有不少紅印，被誤會為虐打痕跡，但警方調查證實是濕疹，由於彭婦承認曾以USB線打子遂被捕，男童目前留醫屯門醫院，由社工跟進。