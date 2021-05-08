屯門時裝店入夜後化身無牌酒吧　反黑組爆門拘黑幫負責人及22酒客

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-05-08 07:33

疫情反覆，各行各業受到不同程度的打擊。屯門一間時裝店在疫情洗禮下，3個月前開始「掛羊頭賣狗肉」，日間如常經營時裝生意；入夜後即夜夜笙歌，店內1,000呎貨倉化身無牌酒吧，在高設防、強隔音、嚴選客下，吸引熟人結伴狂歡。 今日（8日）凌晨，屯門警區反黑組進行代號「凌厲」反罪惡行動期間，花時1分鐘「爆門」搗破該無牌酒吧，拘捕有黑幫背景的男負責人及22名酒客，最細年僅15歲，部分人一度擠於狹窄閣樓匿藏，用棉被遮蓋自己，企圖避過耳目。據悉，今次是警方首次搗破以時裝店作掩飾的無牌酒吧。

涉案時裝店位於屯門石排頭路近鳴琴路，總面積約1,500呎，舖面約500呎，另有約1,000呎貨倉及閣樓。據了解，時裝店生意在疫情下受影響，有黑幫「新義安」背景的男東主，3個月前開始將千呎貨倉僻作無牌酒吧，日間時如常經營時裝生意；晚上至清晨時份，讓酒客聚集狂歡。

消息稱，為了避過警方耳目，現場保安十分嚴密，除舖面完全與一般店舖無異外，門外及街上，均裝設閉路電視鏡頭監控，每當發現有陌生人徘徊，會立即鎖上木門及鐵閘，靜觀其變；此外，店內亦裝設隔音棉等設備，在外面聽不到狂歡的嘈吵聲；客人亦是經由熟客介紹或者是朋友，提供200元6支酒的套餐。

警方則於今年3月開始，展開代號「凌厲」行動，持續打擊黑幫收入來源及屯門區工廈的非法行動。及至今日凌晨，屯門警區反黑組聯同特別職務隊破獲上址無牌酒吧，檢獲大量酒精飲品、影音器材。行動期間，因為酒吧設計嚴密，警方花時約1分鐘破門入內，其中6人更疑伺機擠於狹窄閣樓匿藏，再用棉被遮蓋自己，圖避過警方耳目，但最終被識破。

行動中，48歲男負責人涉嫌「無牌經營酒吧」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；9男13女（15至49歲）酒客，則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。部分被捕人士有黑幫背景。

屯門警區反黑組主管莫湛豐督察稱，有人以時裝店掩人耳目，增加調查難度，嚴厲譴責不法分子漠視法例，更罔顧市民健康，提供非法場所聚眾耍樂。

涉事無牌酒吧以時裝店作掩飾，表面與一般店舖無異。（張家豪攝）