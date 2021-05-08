奪命工傷｜南丫島男工駕車運石塊釀意外　疑被拋出車外傷重不治

撰文： 邵沛琳 黃偉民 鄧栢良 最後更新日期： 2021-05-09 00:45

南丫島發生奪命工傷，男工人頭部受傷送院亡。今日（8日）早上10時38分，索罟灣第3街一個斜坡鞏固工程地盤內，一名49歲姓李男工人疑操作一輛鄉村車輛，運送一塊約1.3米乘0.6米乘0.3米的石塊下斜路時，石塊從該車輛跌下。車輛隨即撞上跌下的石塊，工人被拋出駕駛座位，頭部嚴重受傷，昏迷不醒。工友發現後立即報警，李男由直升機送往東區醫院搶救，其後證實不治。警方將案件列工業意外。 警員檢獲相信屬於死者的衣物。據了解，男死者與妻子育有兩名女兒。事後，男死者的親友包括兩名女兒到醫院了解，有人認屍情緒激動嚎哭，需由他人攙扶離開。事後，工業傷亡權益會派員到醫院接觸家屬，為他們提供情緒支援及其他適切協助。

男死者的親友到醫院了解情況，親友認屍情緒激動嚎哭，需由他人攙扶離開。（黃偉民攝）

勞工處發言人表示，對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。今日在得知意外發生後，勞工處已即時派員到意外現場展開調查。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該處操作有關車輛、進行打石工序及運送石料工作，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。