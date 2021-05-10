天眼直擊｜美孚新邨七人車無煞車　阿婆過斑馬線捲車底　淒厲喊痛

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-05-10 18:50

美孚新邨昨午（9日）發生交通意外，七旬老婦遭七人車捲入車底，幸大難不死，司機則涉危駕被捕。網上今日流傳事發時的閉路電視片段及意外後消防員救援的影片，片中可見，老婦步出行人路及橫過斑馬線時，曾望向右方視察交通情況，疑見到七人車駛近。惟她走至路中央時，七人車未有減速停車並繼續駛前，老婦未及反應，便遭撞倒，被推前至少3米及捲入車底。消防員及救護員其後趕至救援，老婦全身被困在車底，不斷發出淒厲的慘叫聲，並高呼「好痛呀！」。

▼▼天眼直擊老婦捲車底過程▼▼

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該段閉路電視片段長約17秒，直擊整個意外發生的過程。片中數輛車輛駛過百老匯街80至86號對開斑馬線後，一名身穿藍衣孭背囊、拿着一個袋的婦人走出行人路，準備橫過斑馬線。當時她曾望向右方，並見到一輛黑色七人車快將駛至，她未有停下腳步，並以均速前行。詎料黑色七人車未有減速停車，老婦猝不及防，被七人車撞倒，腳上的鞋也飛脫。七人車撞到老婦後，仍駛前約3米後始完全停下，老婦被不斷推前及捲入車底。

另一段長逾4分鐘的影片則見到，至少10名消防員及救護員奉召到場救人，肇事司機則在旁了解情況。消防員伏在地上檢查被困車底的老婦情況，並取來工具升起七人車，將老婦救離車底，並抬上推床，由救護員送上救護車。過程間，老婦不斷發出淒厲的慘叫聲，並多次大喊「好痛呀！」。

現場有不少街坊圍觀，有人目擊撞車過程，並稱﹕「斑馬線仲推到嚟呢度，我睇見佢撞。」、「司機無感覺，先會推到嚟呢度。」有旁觀者認為涉事七人車太重，並估計老婦兩腳皆骨折受傷，「骨折呀，肯定骨折」。

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53歲男司機涉危駕被捕

事發於下午2時許，傷者為一名74歲姓余老婦，她獲救出時手腳骨折及臉部受傷，清醒由救護車送院救治，現時情況穩定。警方到場調查案件，肇事姓余53歲男司機涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕，事後涉事私家車由拖車拖離。

根據運輸署資料，斑馬線是路面上髹有黑白相間條紋的行人過路處，兩旁劃上「之」字線。「之」字線警告駕駛人，可能有行人正在橫過或等候橫過馬路，而且駕駛人必須讓路給在「斑馬線」上的行人。不過，行人橫過「斑馬線」前，應讓駕駛人有充分時間看見自己，以便減速和停車。如有需要，行人應首先在「斑馬線」上踏出一小步，向駛近車輛的駕駛人表示想過路。在行人踏上斑馬線前，車輛仍不須為其停下。行人須確保車輛已停定，才開始沿斑馬線橫過馬路。