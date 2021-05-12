大埔美心食品廠男工人猝死　工權會批美心及外判商未聯絡家屬

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-05-13 23:19

大埔美心食品廠本周二（11日）發生員工猝死事件，一名58歲外判男員工，在工作期間被發現暈倒，送院後證實不治。據悉，死者為大埔美心食品廠糖餅房通宵班外判員工。美心於事發當日曾回應查詢指，對死者家人致以深切慰問。 惟工業傷亡權益會周三（12日）表示接觸到死者家人，對方表示意外後美心及外判直屬僱主均沒有聯絡過他們，批評美心對家屬不聞不問，要求美心從速聯絡家屬及交代事件經過。美心翌日再次回覆事件指，已直接聯絡上男工家屬。

工業傷亡權益會周三於Facebook專頁指，周三接觸到家屬，指出於意外後大老闆美心及外判直屬僱主均沒有聯絡過他們，對親人驟然離世，家屬深感悲痛，極渴望了解事發經過，如食品廠為何未作出及時救援、死者工作環境及有否休息等，均未得到任何答案。

工權會又表示，美心對家屬不聞不問，會方嘗試多個途徑均無法聯絡到美心負責人。工權會要求美心從速聯絡家屬，交代事件經過、死者工作環境及休息時間等詳情。

至周四（13日），美心再度回覆指，公司對男工的離世深感難過，於5月11日當天囑咐外判商向其家人慰問，同日外判商親自到訪男工家，惜當時未能接觸到家屬。美心現已直接聯絡上男工家屬致以深切慰問，同時與外判商繼續了解家屬的需要及提供適切的協助。此外，美心已聯絡工業傷亡權益會轉述相關情況。