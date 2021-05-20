警方啟動「護動校園計劃」　培養學生愛護動物意識

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-20 22:50

警方為鼓勵市民支持及協助打擊殘酷對待動物的行為，推出「動物守護•社區大使」計劃，在社區層面從教育、宣傳、調查及情報搜集4個方向凝聚愛護動物人士的力量，提高公眾防止殘酷對待動物的意識。為進一步推廣信息，東九龍總區防止罪案辦公室今日（20日）啟動「護動校園計劃」，將守護動物信息帶進校園，並培養學生們愛護動物的意識。

東九龍總區指揮官呂錦豪委任14間區內中小學為「動物守護先鋒學校」，和112位學生為「動物守護學生大使」。參與學校將在校園內成立「動物閣」，以張貼與動物福祉相關的資訊作教育用途。

一眾「動物守護學生大使」亦獲邀參加以防止殘酷對待動物為主題的宣傳品創作比賽，以動員同學們更有效地將守護動物的信息推廣至社區。

另外，東九龍總區指揮官呂錦豪亦委任不同動物作為宣傳大使，包括一隻來自流浪狗收容中心的唐狗「仔仔」、一隻拉布拉多導盲犬「Victor」、一隻蘇卡達象龜「菠蘿包」和一隻鬃獅蜥蜴「獅子王」。

典禮後，動物大使領導員與警方和校方分享動物大使的生活點滴和特別經歷，例如拯救流浪狗的經驗、被遺棄並受傷犬隻的復康過程、導盲犬日常在社區內可能遇到的困難等，藉此加強各人的同理心及保護動物的使命感。