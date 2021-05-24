醉酒男凌晨拳打腳踢阻攔九巴　遭男途人出連環拳打傷

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-24 23:50

醉酒男周一（24日）凌晨以身攔九巴，起腳出拳狂打車門，結果遭男途人喝止及被毆打受傷，有乘客拍攝了事發經過。影片今日於網上流傳，片中一名身材健碩的男子，走近九巴後起腳踢及拳踭並用擊向車門，惟車門未有受損。其時，一名男途人疑出言喝止，雙方發生爭執，醉男疑曾出手嘗試推對方，結果反遭連環拳毆打。男途人不欲戀戰並轉身離開，惟男子不斷追上，雙方數度糾纏。警方其後到場調查，發現該名滿身酒氣的男子鼻及口部受傷，男途人則離開現場。

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事發於周一（24日）凌晨1時許，一輛行走N271路線的九巴沿彌敦道北行，駛至彌敦道及甘肅街交界時，一名姓黃48歲男子走近巴士及敲打巴士門，同一時間，一名中國籍男子上前阻止黃男，雙方發生爭執，有人出拳，黃男登時臉部中拳，巴士車長報警求助。警方接報到場調查，於現場未有發現兩人的蹤影，其後於九龍政府合署附近發現黃男，他身有酒氣，鼻及口受傷，由救護車送往廣華醫院治理。案件列作襲擊導致他人身體遭受實際傷害，交由油尖警區刑事調查隊跟進。

根據網上流傳該段長約5分鐘的片段可見，一名身穿灰衣、身材略胖的男子，出腳踢向九巴前門，之後又曾出拳及用手踭撞向車門，車門傳出「嘭」的巨響，但沒有破裂，巴士車長遂報警求助。該名男子其後停手，但一直站在車門前，未肯離開，疑因右手打車門後感痛楚，數度輕撫手背。

此時，一名男途人在行人路上喝止該名男子，疑不滿男子阻礙交通，雙方發生爭執。巴士車長大感無奈稱﹕「咁我走唔走好呀？」有乘客指因已報案，不應離開，亦有乘客目擊早前情況指﹕「佢臨上搭巴士之前，截咗架的士，一上車個的士佬都唔載佢。」



男子與該男途人吵至面紅耳赤，疑用雙手推向對方的上身，男途人立即「還拖」，多次出拳擊向男子的臉部。男子數度想要反擊，惟男途人並不戀戰，向九龍政府合署方向離開，但男子不斷追上，雙方在行人路上糾纏。巴士司機無奈稱﹕「佢（男途人）幫咗我，我又唔好意思喎，即係點呀依家我。」又向乘客致歉指無法開車，須待警方到場處理，「佢破壞咗公司車，我唔知有冇事。」。