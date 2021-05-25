炮彈飛車｜專家指墮橋撞擊力高達18噸　車頂壓車頂「卸力」保命

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-25 13:52

今（25日）凌晨，青葵公路發生嚴重車禍，一私家車失控飛墮20米下橋底，更壓毀另一輛無人私家車，22歲私家車男司機輕傷清醒送院，今早他正接受手術。工程師盧覺強表示，私家車由橋面墮下、壓中另一私家車，該個撞擊力高達逾18噸，而車內司機承受逾1,881磅撞擊力。 盧稱，今次事件屬不幸中之大幸，假如私家車直接墮地及無緩衝，該個撞擊力會高出約1.5倍，車內人士很大機會喪命；而香港汽車會會長李耀培指，私家車墮橋後車身反轉，以「車頂對車頂」的形式墜落，猶如一個「咕𠱸」般緩衝了強大的衝擊力。

+ 13 + 13 + 13

工程師盧覺強：涉事司機承受逾1,881磅撞擊力

專家證人兼工程師盧覺強表示，私家車由橋面墮地高達時速71公里，之後撞在另一輛車身上，而該個撞擊力高達逾18噸，而車內司機承受逾1,881磅的撞擊力。他舉例指，遭一名外國拳手擊中頭部，該個撞擊力約為400磅，而涉事司機承受逾1,881磅撞擊力，有機會出現身體骨折情況。

盧指出，由於私家車墮地時有另一輛車作為緩衝，變相遭壓中的車輛及其車軚可卸力，在雙重緩衝下減少了衝擊力，加上事主如佩帶安全帶可將身軀「吊一吊」，從而減輕撞擊力造成的傷害。因此，他認為今次事件屬是不幸中之大幸。

盧表示，假如涉事私家車墮地一刻，地面沒有另一車作緩衝、而是直撞向地面，私家車將會承受近45.8噸撞擊力，而人會承受近4,703磅撞擊力。他續稱，如果事主承受如此巨大的撞擊力，很大機會會失去性命。

香港汽車會會長李耀培：以「車頂對車頂」形式墜落 屬不幸中之大幸

香港汽車會會長李耀培表示，今次意外私家車意外墮橋主要為強大衝擊力造成，李指由於私家車與貨車相撞後，私家車司機疑未及控制好車身，遂於強大衝擊力下失控墮橋，他估計當時私家車最高時速70至80公里。

李續指，私家車墮橋後車身反轉，亦是不幸中之大幸，他解釋由於兩車以「車頂對車頂」的形式墜落，現場可見兩車的車頂均是凹陷，情況如一個「咕𠱸」般緩衝了強大的衝擊力。李估計，司機繫上安全帶亦加強了保護，以致發生二次撞擊時司機未有嚴重受傷。