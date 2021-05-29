灣仔兩間樓上吧違規營業　警拘兩負責人　28名顧客遭票控

灣仔警區反三合會行動組及灣仔分區牌照組，聯同機動部隊人員，昨日（28日）深夜時份於區內展開代號為「五角」（PENTAGON）及「松塔」（PINETOWER）的反罪惡行動，打擊區內午夜暴力罪行及針對區內領有酒牌的處所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，人員於灣仔盧押道發現一酒吧的人數超出《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及處所）（第599F章）所容許的上限人數。灣仔分區牌照組人員即時以相關法例把一名男負責人帶回警署作進一步調查，並將會向相關人士作出檢控。

其後，警員於今日（29日）凌晨約2時20分，在灣仔軒尼詩道525號的兩間樓上酒吧內，發現仍有多名顧客消遣，而部分餐枱更多過2人一枱，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。因此，警員向酒吧內的18男10女顧客發出定額罰款通知書。而兩間樓上酒吧的一名27歲男負責人及一名30歲女負責人，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被警方票控。