灣仔兩間樓上吧違規營業　警拘兩負責人　28名顧客遭票控

撰文：凌逸德
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灣仔警區反三合會行動組及灣仔分區牌照組，聯同機動部隊人員，昨日（28日）深夜時份於區內展開代號為「五角」（PENTAGON）及「松塔」（PINETOWER）的反罪惡行動，打擊區內午夜暴力罪行及針對區內領有酒牌的處所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。
行動中，人員於灣仔盧押道發現一酒吧的人數超出《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及處所）（第599F章）所容許的上限人數。灣仔分區牌照組人員即時以相關法例把一名男負責人帶回警署作進一步調查，並將會向相關人士作出檢控。
其後，警員於今日（29日）凌晨約2時20分，在灣仔軒尼詩道525號的兩間樓上酒吧內，發現仍有多名顧客消遣，而部分餐枱更多過2人一枱，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。因此，警員向酒吧內的18男10女顧客發出定額罰款通知書。而兩間樓上酒吧的一名27歲男負責人及一名30歲女負責人，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被警方票控。
（警方提供圖片）
灣仔分區牌照組將跟進有關違規事項，向有關負責人作出檢控。另外，人員調查期間，發現一名女子身上有小量懷疑氯胺酮，涉嫌藏毒被捕，現正被扣留調查。警方呼籲市民顧己及人，應繼續嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。
警方指，會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低新型冠狀病毒在餐飲及娛樂業務處所傳播的風險。