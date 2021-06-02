龜背灣男泳客溺斃　揭疫下救生服務集中16泳灘　工會促康文署正視

撰文： 邵沛琳 最後更新日期： 2021-06-02 11:37

66歲退休人士李浚鳴日前於龜背灣失蹤，昨晚（1日）尋回其遺體，事件揭示救生員人手響起警號。港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，涉事的龜背灣泳灘人手不足，未有救生員正常當值，對有泳客溺斃感到難過。對於再有泳客於無正常救生服務的泳灘溺斃，胡指目前署方只招聘百多名救生員，大幅拋離正常的900名人手編制，以致有泳灘欠缺救生服務而封閉、救生服務集中16泳灘，以及有前線救生員疲於奔命，直接影響救生服務。他促請康文署應盡快解決救生員招聘不足問題，避免再發生意外。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，今年救生員招聘遇到前所未有的困難，目前只招聘百多名救生員。（蔡正邦攝／資料圖片）

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，發生泳客失蹤事件的龜背灣泳灘，因人手不足而未有救生員正常當值。胡啟榮指出，今年救生員招聘遇到前所未有的困難，目前只招聘百多名救生員，與正常夏季編製需900多名人手，今年前線人手只達所需人手的一成。胡表示，疫情加重招聘困難，過去1至2年沙灘及泳池沒有開放，影響不少人參加拯溺總會的考試及操水，從而影響有心入行的人士，無疑情況是雪上加霜。

胡啟榮指出，由於前線救生員人手不足，目前全港38個泳灘只得16個有開放，包括南區10個有5個開放、屯門區6個有2個開放。目前泳灘的救生服務處於嚴峻狀況，署方亦將現有的救生員人手，調配至已開放的泳灘，「我要10個人你畀得2個人我，真係好影響救生服務！」他稱，目前不開放的泳灘都會留有1至2救生員，以提供有限度的救傷服務，「有市民唔會理泳灘有冇救生服務，自己去游水，有時意外就係意外。」

胡啟榮：有前線救生員欠缺休息時間

「我哋攰最多都係休息多啲，如果當更時唔夠精神，市民就會好危險。」胡啟榮表示，救生工作需要大量體力，於人手不足情況下他們工作量大增，有前線救生員更是欠缺休息時間。胡指他們除了海上拯救工作外，不時出現小朋友與家長失散事件，以屯門黃金泳灘為例，假日不時有家長向救生員求助稱與小朋友失散，此時救生員會立即搜索，務求盡快尋回失蹤小朋友，「基本上假期都有十單八單，有時小朋友可能驚會亂跑，試過有細路喺5分鐘內由黃金泳灘跑到咖啡灣。」

胡稱，救生員亦處於兩難的局面，疫情下市民未能到外地旅遊，不少人選擇到泳灘消暑耍樂，但有人不理會泳灘是否有救生服務，照常到沒有開放的泳灘。另外，有人會提議將沒有救生服務的泳灘封閉，胡稱做法會令市民反感之餘，泳客未必會自覺離開，救生員亦大感無奈。最後，胡啟榮促請康文署應盡快解決救生員招聘不足問題，避免意外發生。

康文署：現時轄下16個刊憲泳灘提供救生服務

康文署回覆《香港01》指，因應2019冠狀病毒病的最新情況，康文署現時轄下16個刊憲泳灘提供救生服務，署方指會視乎疫情的最新發展，適時檢視或更改以上的開放安排。資料顯示，龜背灣不是提供救生服務的刊憲泳灘。

署方16個刊憲泳灘提供救生服務包括，深水灣泳灘、大浪灣泳灘、淺水灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘、洪聖爺灣泳灘、銀礦灣泳灘、長洲東灣泳灘、麗都灣泳灘、更生灣泳灘、馬灣東灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘、廈門灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、黃金泳灘。

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周一（5月31日）下午約2時，66歲李浚鳴離家，獨自前往赤柱大潭道龜背灣游泳。至晚上10時半左右，妻子見丈夫仍未回家，擔心有意外於是前往北角警署報案。至昨日（6月1日）傍晚6時許，警方接獲報案，指在龜背灣離岸約百米位置，發現一具人形物體載浮載沉。消防輪趕往將其撈起，證實為一具屍體，送往赤柱卜公碼頭。警方經調查後，證實屍體為姓李失蹤男子。