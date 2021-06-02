銅鑼灣健身中心7折促銷後結業　29歲男董事涉違商品說明條例被捕

撰文： 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-06-02 17:35

銅鑼灣一間健身中心於3月進行促銷，提供７折優惠健身套票，吸引多名消費者購入，共繳付數十萬的合約費用。豈料至4月初，該健身中心突然結業，29歲男董事立即申請破產，消費者退款無門。海關經調查後，發現該名男董事收到相關健身合約費用後，沒有提供相應的服務，涉嫌不當地接受付款，以違反商品說明條例將他拘捕。

香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查科黃志聰指揮官表示，今年4月海關接獲近20宗舉報，指銅鑼灣一間預繳式健身中心突然結業，多名已購買服務合約的學員並未獲退款。



海關經調查後發現，涉案健身中心開業一年多，29歲男董事於3月展開促銷活動，向消費者推銷預繳式的健身套票，並收取一對一健身教練的合約費用，合共數十萬元，其中最大一宗涉及個人健身教練合約不多於5萬元。至4月初，健身中心突然結業，男董事同時申請破產，一眾學員沒有收到退款或獲提供相關的健身服務。由於該名男董事收到相關的合約費用後，沒有用作營運健身中心及提供健身服務，涉嫌違反《商品說明條例》中不當地接受付款條文。據悉，有人曾在社交平台交代，直認因為燶股票輸錢，推出優惠及變賣資產亦返魂乏術。

黃志聰指，案件仍在調查中，海關會從被捕人及健身中心財政狀況及資金流向，並檢取電腦、電話、文件單據等會否有相關證據。另外，涉案的健身中心有近10名健身教練，現正調查教練是否有涉事案件。

根據商品說明條例，任何商戶接受付款時，如有意圖不供應有關產品或意圖供應有重大分別的產品，即屬違法，一經定罪最高可罰款50萬元及監禁5年。